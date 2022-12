"He querido ser instrumento de paz": Santos al recibir nobel de los católicos

"Muchos de los que me acompañaron en esta tarea fueron también 'instrumentos de paz'. ¡Qué mayor privilegio en esta vida!", reconoció Juan Manuel Santos, quien dedicó el premio, como lo hizo el sábado pasado en Oslo al recibir el Nobel de la Paz, a las víctimas y a quienes "habiendo hecho la guerra están dispuesto a ser constructores de una nueva sociedad signada por la convivencia", dijo.

"Sé que la lámpara me convierte en el 'embajador mundial de la paz' y la entiendo como un símbolo que me compromete aún más, como persona y como católico, a trabajar por la paz y la reconciliación en mi país y en el mundo", afirmó.

"Recibo este honor y la misión que él contiene en nombre de quienes en Colombia murieron por la paz; en nombre de los millones de víctimas que hoy tienen la esperanza de ver cumplidos sus derechos", recalcó.

El mandatario reconoció también que recibe ese honor "en nombre de quienes, habiendo hecho la guerra, están dispuestos a ser constructores de una nueva sociedad signada por la convivencia", agregó al mencionar indirectamente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que firmó un histórico acuerdo de paz que pone fin a más de 50 años de conflicto.

"Hoy solo pido a San Francisco de Asís que nos siga inspirando para que esa paz que firmamos la podamos implementar y volver realidad en cada ciudad, en cada pueblo, en cada vereda, en cada familia de Colombia", suplicó.

En su pedido al santo italiano, conocido por la defensa de los pobres, dentro de la célebre basílica medieval decorada con los frescos de Giotti, el presidente y nobel, prometió no desfallecer, porque "no avanzar es retroceder", reconoció.

La solemne ceremonia se llevó a cabo en la basílica Superior de san Francisco de Asís tras lo cual fue programado un concierto de Navidad.

Santos pronunciará en la tarde una lección magistral donde explicará "el acuerdo de paz histórico" con las FARC, según el programa oficial.

"Será la ocasión para profundizar en los temas de la fraternidad y del diálogo", precisó Enzo Fortunato, de la comunidad franciscana.

La visita de Santos a Asís es la última etapa de su viaje a Italia y al Vaticano, donde se reunió el viernes con el papa Francisco y también con el senador Álvaro Uribe, acérrimo detractor de los acuerdos de paz, en una inédita mediación del pontífice que al parecer no dio resultados positivos.

