Joe Cocker (1944-2014)

Entre sus éxitos también destacan "You Are So Beautiful" y "Up Where We Belong".

Su agente, Barrie Marshall, quien reside en Londres, informó que Cocker murió a los 70 años a causa de un cáncer de pulmón el lunes en Colorado, donde residía desde hace dos décadas.

El artista, que se destacaba más como intérprete que como compositor, se volvió famoso por su versión de la pieza de The Beatles "With a Little Help From My Friends" que interpretó durante una presentación delirante en el primer festival de Woodstock en 1969. Su escandalosa gira "Mad Dogs & Englishmen" de 1970 llevó a que se hiciera una película y un disco que se volvieron muy populares.

Llegó a los primeros 10 puestos de popularidad en 1975 con "You Are So Beautiful", en la que su voz se desgarraba en la última y emotiva nota y ganó su primer Grammy en 1983 por su dueto "Up Where We Belong" con Jennifer Warnes, que era el tema musical de "An Officer and a Gentleman".

Cocker, quien se volvió integrante de la Orden del Imperio Británico en 2011 por su contribución a la música, lanzó 40 discos y siguió de gira pese a que su carrera comenzó a ser menos popular con paso del tiempo.

Era famoso por su presencia intensa y nerviosa en el escenario, donde sus brazos se sacudían y contorsionaban al emitir notas con su voz ronca. Cuando se presentó en Saturday Night Live en 1976, John Belushi lo parodió en el escenario, exagerando sus movimientos hasta quedar en el piso. El video era casi tan visto como las propias presentaciones de Cocker.

Años después, dijo que estaba interpretando un piano y una guitarra imaginaria mientras cantaba, los elementos que contribuyeron a su estilo único.

"Más bien era la frustración de no poder tocar un instrumento de verdad", dijo.

Cocker se mudó a Crawford, Colorado, una ciudad de menos de 500 habitantes a comienzos de la década de 1990. Él y su esposa Pam tenían una fundación de educación para niños, Cocker Kids Foundation, que recaudaba fondos para la ciudad y las escuelas. También fue dueño del Mad Dog Cafe por varios años en la ciudad dijo Tom Wills, editor del The North Fork Merchant Herald, un diario local.

Wills dijo que el intérprete compró una propiedad de 16 hectáreas (40 acres) y se construyó una mansión en una colina a la que le puso Mad Dog Ranch cuando se mudó a Colorado.

Un grupo de amigos de Cocker se reunió el lunes en la estación de radio comunitaria KVNF para tocar las canciones del músico.

"Tuvo una larga batalla contra el cáncer. Tratamos de hacerle un pequeño homenaje", dijo Bob Pennetta, agente de bienes raíces e integrante de la Cocker Kids Foundation.