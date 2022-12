La rebelión contra Uber

El 11 de junio de 2014, varias capitales europeas estuvieron al punto del colapso por el paro de taxistas que rechazaban la aplicación Uber. Los medios de transporte masivos en las principales capitales del viejo continente estuvieron a reventar: las calles de París, Londres, Madrid, Milán y Berlín fueron un caos.

Fue el más fuerte episodio en la batalla que libran los transportadores formales en contra del llamado “gigante del vehículo compartido”, una aplicación tecnológica que durante 2014 se posicionó, no solamente por sus servicios, sino además por la polémica.

Según el consejero delegado de la empresa, Travis Kalanick, 2014 fue “un año de un crecimiento increíble para Uber”. La aplicación, nunca exenta de la controversia, está presente en 250 ciudades de 50 países, frente a las 61 ciudades y 21 países con que cerró 2013.

Según especialistas, Uber se cotiza en los 41.200 millones de dólares, a la par de empresas cotizadas en bolsas mundiales como Times Warner Cable o Delta Air Lines.

No obstante su crecimiento, la aplicación enfrenta desafíos y resistencias en casi todas partes del mundo donde hace presencia.

El escándalo más reciente, que enfrenta la boyante empresa con sede en San Francisco, EE. UU., son las revelaciones de su inversión de un millón de dólares en investigadores que intentaron inmiscuirse en las vidas privadas de periodistas no afines.