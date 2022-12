Lauren Bacall (1924 – 2014)

Fue, de hecho, la cuenta oficial de Twitter de la entidad que gestiona el legado de Bogart, la encargada de confirmar su muerte.



"Con profundo dolor por la magnitud de nuestra pérdida, y con una inmensa gratitud por su increíble vida, confirmamos la muerte de Lauren Bacall", decía el tuit que volvió a confirmar esa macabra ley que reza que las estrellas nunca se van solas.



Bacall era la superviviente de una generación a la que llegó muy joven (con 19 años, para rodar "To Have and Have Not" en 1944 y atarse inmediatamente a Bogart) y que la perspectiva de la historia ha acordado llamar el Hollywood dorado. Apenas quedan compañeros que la conocieran de verdad.



Bacall había nacido el 16 de septiembre de 1924 en el Bronx (Nueva York) con el nombre de Betty Joan Perske, tenía sangre judía polaca (era la prima de Shimon Peres) y rumana, y superada una inicial vocación de periodista, enfocó su carrera a la interpretación.



Unirse a Bogart en su debut, bajo la dirección de Howard Hawks potenció y limitó su carrera a la vez, pues hasta la muerte del intérprete de "Casablanca", su carrera se limitó casi exclusivamente a sus películas como tándem: "The Big Sleep" (1946), "Dark Passage" (1947) y "Key Largo" (1948). Eso sí, todas ellas obras maestras del cine negro.



Se empezó a emancipar con la comedia locuaz sofisticada de "How to Marry a Millionarie" y "Designing Woman", mientras Bogart caía enfermo de cáncer y la dejaba viuda y con dos hijos con solo 32 años en 1957.



Protagonizó también el suntuoso melodrama de Douglas Sirk en "Written on the Wind", pero su carrera en el cine se fue apagando y rehizo su vida con Jason Robards Jr, con el que se casó en 1961 y se divorció en 1969, teniendo con él su tercer hijo.



Fueron muchos los años que la industria estuvo despidiéndose de ella. Ya en 1982 le dieron el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. En 1993, el Cecil B. De Mille que otorga la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. Y ya, finalmente, el Óscar honorífico en 2009. Cuando lo recibió, exclamó. "Por fin, ¡un hombre!".