“Lavado de activos más grande se dio con paras”: mininterior responde a uribismo

En un documento de 52 puntos, el Centro Democrático expresó sus críticas a los preacuerdos entre Gobierno y Farc. Señalan que el proceso, tal como va, se convertirá en una gigantesca operacion de lavado de activos.

“No van a entregar sus bienes, los que han conseguido a traves de ilícitos y eso va a provocar que se realice el lavado de activos más grande de la historia de Colombia”, señaló el senador Alfredo Rangel.

“La circunscripción de paz le entregará curules al terrorismo, pero se desconoce ese número; no sabemos cuántos llegarán al Congreso”, continuó Rangel.

El jefe negociador del Gobierno con las Farc respondió las críticas del Centro Democrático y aclaró que el Gobierno no ha hecho capitulaciones en la negociación: “el Centro Democrático hace afirmaciones inexactas sobre los acuerdos. Por ejemplo, sostengo categóricamente que lo dicho sobre extinción del dominio no es cierto, sencillamente, no es cierto”, refutó De la Calle.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue más allá y criticó el proceso del gobierno Uribe: “el lavado de activos más grande se dio en el proceso con los paramilitares”, aseveró.

En los próximos días el equipo negociador del Gobierno responderá cada una de las 52 objeciones presentadas por el uribismo.