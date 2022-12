Líder afro lanzó duras críticas al presidente Santos durante conversatorio en Cali

Foto: archivo Colprensa

Un trago amargo vivió el presidente Juan Manuel Santos en medio de conversatorio sobre las negociaciones con las FARC, realizado en Cali a finales del mes de febrero. Francy Elena Márquez, líder de comunidades afro del Cauca, enfrentó al mandatario y le sostuvo que faltó a sus palabras.

“Usted se comprometió a reglamentar la Ley 70 de 1993. Le dijo a la gente que terminando el 2013 estaba reglamentada la Ley. Hoy estamos en el 2016 y la ley no está reglamentada”, expresó Márquez durante el encuentro.

La normativa en mención tiene como objetivo reconocer a las comunidades negras que han ocupado territorios baldíos en zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico colombiano. Pero, según la mujer, el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos establecidos hace años.

Sin embargo, Santos respondió las críticas. “Esa ley se ha dilatado, porque infortunadamente dentro de las comunidades no se pusieron de acuerdo quién era el vocero para poder representarlas. Solo hasta hace poco logramos que se pusieran de acuerdo”, explicó.

Pese a lo dicho por el gobernante, Francy Elena continuó con su reclamo y aseguró que los títulos de explotación minera han sido entregados a multinacionales, las cuales, manifestó, muchas veces son amparadas por actores armados.