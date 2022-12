Michelle Bachelet, la primera mujer en volver a ser presidenta de Chile

Bachelet regresó al Palacio de la Moneda, tras haber estado allí entre 2006 y 2010.

En diciembre de 2013 se enfrentó a otra mujer, Evelyn Matthei, por la Presidencia de su país. Con una abstención de casi el 60%, Bachelet se impuso con un 62,16% frente a un 37,83%.

La presidenta reasumió el poder para realizar profundos cambios sociales y políticos, como anunció en su campaña.

La mandataria busca reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, garantizar la educación gratuita y de calidad y subir los impuestos a las empresas de un 20% a 25%.

Bachelet es médico cirujana, pediatra y epidemióloga, domina seis idiomas, se casó dos veces, se separó y es madre de tres hijos.

Luego de que su padre, colaborador de Allende, muriera tras ser torturado, ella y su madre sufrieron algo parecido. Fueron detenidas por la policía secreta y trasladadas a Villa Grimaldi, el peor centro de reclusión de la dictadura.

"Me separaron de mi madre. Me empezaron a interrogar. Me torturaron (...), me cuesta recordar, como que se me bloquearon los malos recuerdos. Pero lo mío no fue nada al lado de lo que sufrieron otros", relató en una entrevista.

Su primer Gobierno fue suficientemente convincente como para aglutinar tras de sí a formaciones políticas que van desde el centro hasta la izquierda.

Por eso, hay quienes auguran que su presidencia será "potente" e "intensa".