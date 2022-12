No tengo ninguna investigación abierta: Clara López en Noticiascaracol.com

Sobre movilidad, López señaló que es importante ampliar las troncales de TransMilenio y terminar de implementar el SITP. Añadió además que “es necesario tapar los huecos por jerarquía” e incorporar las obras con participación ciudadana.

Aseguró que en sus cien primeros días hará obras críticas “pequeñas” para mejorar la movilidad.

Tras la crisis humanitaria creada en Cúcuta por el cierre de la frontera señaló que la capital tiene experiencia en recibir desplazados. “El logro más grande de la ciudad en materia humanitaria es haber recibido 600 mil desplazados por el conflicto interno, eso equivale a dos Bucaramangas, y haberlos incorporado al régimen de subsidios y ayudas”.

Sobre las palabras de Carlos Vicente de Roux, en el sentido de que el Polo no lo escuchó cuando señaló que había corrupción en el gobierno de Samuel Moreno y que ella no quiso actuar, dijo que esto es falso y que fue ella quien le pidió la renuncia al entonces alcalde dela ciudad, hoy investigado por el carrusel de la contratación.

“Cuando tuve que asumir temporalmente la Alcaldía llegué con el más bajo nivel de popularidad jamás registrados y en solo tres meses lo entregué con la más alta calificación”.

Cuando un cibernauta la cuestionó sobre el cambio en el sistema de basuras dijo que “este debía hacerse bien” y que impulsaría el plan de reciclaje.

También señaló la importancia de cuidar lo que queda de los humedales y fue tajante al asegurar que no le gustan las corridas de toros y que en un mandato suyo habrá “cero sacrificio animal en la capital de la República, eso significa que en zoonosis no se sacrificaran animales porque no tienen dueño”.