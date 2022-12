Paola Guevara, la periodista que descubrió por mensaje de texto quién era su padre

Foto: cortesía

En medio de un consejo de redacción la periodista Paola Guevara recibió un mensaje de texto de su madre biológica, diecisiete palabras y una verdad que cambiaron su vida. “Fernando Perdomo vive en Cali y quiere conocerte. Acabo de darle tú número. Te va a llamar”, leyó, y, mientras sus colegas discutían las noticias del día, ella recibía una que había esperado en sus 34 años de existencia.

El 2016 fue de reconocimientos y elogios para Paola, una caleña que, tras vivir toda su vida en Bogotá, decidió radicar su hogar en la Sultana del Valle hace casi una década. Este año ella, madre de dos maravillosos niños y esposa de un hombre que califica como su muro, dio a luz su tercer hijo: ‘Mi Padre y Otros Accidentes’.

Una novela que relata la experiencia de esta periodista al enterarse, hace tan solo pocos años que el hombre de ojos azules y cabello rubio a quien creyó su progenitor, el cual, según la historia que le contaron se fue de viaje y nunca regresó, no era su padre.

“Fueron 3 años de explorar los terrenos de la creación y el arte, y de descender hasta el sótano de mi alma para encontrarme frente a frente con profundos dolores personales, con el propósito de decodificarlos y comprenderlos, para poder narrarlos. Fueron años de empoderamiento y catarsis a través del ejercicio de la palabra”, explica Guevara.

La sangre que corría por las venas de Paola era la misma de Fernando Perdomo, un piloto al que un milagro le dio una segunda oportunidad al convertirlo en el único sobreviviente de un accidente aéreo, cuando trasportaba a una prestigiosa familia para la que trabajaba de Pereira a la capital vallecaucana.

“Ya perdimos 34 años, así que ahora solo tenemos tiempo para las cosas buenas, para compartir las Navidades, los cumpleaños, los años nuevos, los desayunos, los viajes, los consejos, la vida familiar”, agrega la comunicadora, actualmente columnista y editora de cultura, entretenimiento y Revistas de El País de Cali.

El programa Los Informantes, de Caracol Televisión, y A Blanco y Negro, de Blu Radio, documentaron su historia. Grandes medios nacionales como El Espectador, Semana, El Tiempo, Cromos, Caras, reseñargon su texto. La revista Credencial la incluyó en su lista de ’20 personas sorprendentes de 2016’. Fue invitada como conferencista a Exposer 2016, al lado de personajes de la talla del periodista Ismael Cala y el filósofo Fernando Savater.

Su libro ha vendido más de 6.000 ejemplares y, en menos de un año, ya va para su cuarta edición. “Pero el reconocimiento más importante me llega por la vía de los lectores que me escriben y me abren su historia. Mis oídos se han convertido este año en un confesionario”, afirma la periodista caleña.