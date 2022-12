Por defender su mascota en Barranquilla, joven de 16 años fue atacada a machete

Una adolescente de 16 años fue atacada brutalmente por, según su versión y la de familiares, intentar defender a su mascota de la agresión por parte de un hombre en el barrio Lipaya, en el suroccidente de Barranquilla.

Según la joven, tras el reclamo y pasada una hora de la discusión, el agresor volvió enfurecido con un machete y la hirió.

Publicidad

“Vino el papa, enseguida me pegó un puño y una bofetada. Otra vez me caigo al suelo, me levanta a machetazos, patadas, puños. Yo me paraba y me correteaba”, aseguró la menor.

Según la progenitora de la joven, el agresor, de unos 45 años, también la agredió a ella.

Tras ser advertidas de la agresión, las autoridades capturaron al atacante.

“Es capturado, puesto a disposición de la Fiscalía y con medida de aseguramiento en centro carcelario intramural”, describió el comandante operativo de la Policía de Barranquilla, coronel José González.

Publicidad

Pasado el susto, no obstante, la joven señala que tiene miedo de que el hombre quede en libertad.

“Le tengo miedo porque de la manera brutal como me trató. A una mujer no se le hace eso”, dijo la víctima.

Publicidad

La policía recordó a las víctimas de agresión denunciar ante las autoridades correspondientes.