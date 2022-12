Por esta foto con su padre, joven vallecaucano se volvió viral en redes sociales

Foto: cortesía de Juan Sebastián Herrera

A finales de junio de 2016, la fotografía publicada en Facebook por Juan Sebastián Herrera, un joven de 20 años oriundo de Cartago, Valle del Cauca, conmovió al mundo y se volvió viral, pues en la imagen, apareció junto a su padre, Alexandro Carmona, quien deambula por las calles de ese municipio desde 11 años tras ser seducido por el mundo de las drogas.

La publicación por Juan Sebastián fue hecha para el 19 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Padre y para ese entonces registró más de 238 mil ‘Me gusta’ y más de 33 mil compartidos.

“Feliz día también a mi padre, que a pesar de haber caído en las drogas te quiero, es mi espejo, el por qué debo rechazar el consumo de drogas. No has salido de ese mundo, pero jamás pierdo la esperanza de verte recuperado, nunca me avergonzaré de que seas mi padre, porque padre es padre a pesar de cual sea su situación”, escribió el joven junto a la foto en Facebook.

El joven, quien viajó a España en busca de mejores oportunidades, contó a Noticias Caracol que su padre de 46 años, era imitador de Camilo Sesto y Dj. en dicho municipio, que solo esperaba ver a su padre rehabilitado.