Proceso de paz no podrá reanudarse “así no más", dicen las FARC

En un comunicado, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", criticó al presidente Juan Manuel Santos pues, considera, no está respetando las condiciones pactadas con las FARC para la liberación del general Rubén Darío Alzate y otros cuatro secuestrados esta semana.

Publicidad

Esas condiciones incluyen la suspensión de la actividad militar en las zonas previstas para la entrega, algo que no se está cumpliendo, según el líder guerrillero, que acusó al primer mandatario de organizar "paralelamente una operación militar" que no respeta "la realización de lo pactado entre las dos partes".

"Como sucede con la mesa (de diálogo) y el proceso, Santos pacta los protocolos, pero insiste en arrebatar por la fuerza los prisioneros, obstaculizando objetivamente el cumplimiento de aquellos. Es decir, viola nuevamente lo pactado", asegura en el comunicado, firmado en "las montañas de Colombia".

Publicidad

En este sentido, asegura que en el departamento del Chocó, donde se espera la liberación del general y sus dos acompañantes, se producen "sobrevuelos, bombardeos y ametrallamientos" que "crecen en ferocidad".

Publicidad

"Se insiste en un rescate por la fuerza, quizás en precipitar una desgracia que ninguno desea. Esa es la verdadera catadura del régimen. No hay que llamarse a engaños, Santos juega a lo mismo", afirma el guerrillero.

"Timochenko" asegura que con la suspensión de las negociaciones el presidente "tumbó el tablero donde jugábamos la partida, destruyó la confianza", y subrayó que "las cosas no podrán reanudarse así no más, habrá que hacer diversas consideraciones" que no especificó.

Publicidad

Además, consideró que la petición de Santos de realizar una rápida liberación de los secuestrados "equivale a un secuestro del proceso de paz" y que su negativa a un cese al fuego bilateral, reclamado por distintos sectores de la sociedad en la última semana, "pone de manifiesto que el proceso de paz no es más que un simple instrumento en una estrategia final de guerra".

Publicidad

"Timochenko" destacó que el acuerdo de liberación días después del secuestro "marca sin duda un hito en nuestro modo de obrar en ese tipo de situaciones" al que el Gobierno "corresponde con una irracionalidad absoluta".

En el comunicado, el guerrillero destacó que los portavoces de las FARC en La Habana se reunieron con los mensajeros de Santos "en un gesto que muy pocos valoran" y destacó el esfuerzo del grupo subversivo por acordar protocolos de entrega "de manera ágil".

Publicidad

Según indicaron este lunes los negociadores de la guerrilla desde La Habana, está previsto que el martes se produzca la liberación de los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, secuestrados el 9 de noviembre en el departamento de Arauca (este).

Publicidad

Para la entrega del general Alzate y sus acompañantes, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, no hay por el momento una fecha definida.