Samanta Gutiérrez, la dueña del corazón de la 'Muralla' de la Selección Colombia

Foto: Instagram @Samagut

La 'musa' del jugador Jeison Murillo, zaguero central del combinado nacional y del Inter de Milán, es una hermosa ingeniera de petróleos, graduada de la Universidad Nacional de Medellín. Su nombre es Samanta Gutiérrez, nacida hace 24 años en Cali, de donde también es el jugador.

La joven contó a Noticias Caracol que gran parte de su relación la sostuvieron a distancia, sin embargo, la comunicación y la confianza han sido la base para sostener su amor. Ahora comparten su vida junto a sus dos perros, Dante y Bella.

Se conocieron hace cuatro años, gracias a un amigo en común, el centrocampista del Deportivo Cali, Juan David Cabezas, quien sirvió de celestino. Jeison había visto a Samanta en varias fotografías junto a su compañero de la cantera verdiblanca y, cautivado por su belleza, pidió que se la presentara.

"Fuimos amigos como cuatro o cinco meses. En unas vacaciones, cuando él terminó temporada en el Cádiz B de España y vino a Cali, el primer día que me vio me dijo que si quería ser la novia y ya. Llevamos tres años y medio", contó la caleña.

La personalidad, el profesionalismo y el espíritu luchador del futbolista llamaron la atención de Samanta, quien actualmente cursa un máster en Administración de Negocios en el MIP Politécnico de Milán y tiene como meta vincularse laboralmente a una empresa energética en Italia.

Además de su novia, es una de las más fervientes animadoras del central colombiano. Gutiérrez afirmó que a Murillo no le gusta perder ni un solo partido, por lo que tras salir derrotados por Argentina en la pasada Copa América, este se sintió bloqueado y triste.

"Sé que 'Jei' así se sienta bien siempre quiere más, quiere crecer, entonces yo sé que vienen cosas grandes, porque nunca se da por vencido. Él apenas está mostrando una parte de todo el potencial que tiene y sigue aprendiendo cosas nuevas", dijo la joven.

Jeison Murillo actualmente atraviesa por un gran momento en el Inter de Milán, algunos medios aseguran incluso que el Real Madrid estaría detrás del defensa vallecaucano. Por ahora, el jugador y su enamorada disfrutan su idilio en tierras italianas, del cual sus seguidores son testigos a través de las redes sociales.