Santos exige a FARC demostrar voluntad de paz con acciones y no solo palabras

"Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del Gobierno que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones", dijo Santos en una alocución al país.

Esos hechos han colocado al proceso de paz en su mayor crisis desde que se inició hace justo dos años en La Habana, ya que ha generado una gran inquietud a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional.

"A las FARC les exijo, y no solo yo, se lo exigen nuestra nación y toda la comunidad internacional, que demuestren su voluntad de paz con acciones y no solo con palabras", agregó Santos, al anunciar que ha pedido a Cuba y Noruega, garantes del diálogo, su colaboración para salir de esta grave situación.

Además confirmó que, de reanudarse el proceso, se seguirá negociando en medio de la guerra, en respuesta a los partidos progresistas, de izquierdas y a los movimientos sociales que pidieron un alto el fuego bilateral para sacar a flote la paz que necesita el país tras 50 años de conflicto armado.

Poco antes, el Frente Amplio por la Paz, encabezado por la exsenadora liberal Piedad Córdoba, ofreció una rueda de prensa en Bogotá en la que se insistió en la necesidad de la tregua.

Todos los partidos, incluida la Alianza Verde y el derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, exigieron la pronta liberación de los secuestrados.

También la ONU, que a través de un comunicado emitido desde su oficina en Bogotá, expresó su "inquietud" por el impacto que ha tenido en el proceso de paz el secuestro del general Rubén Darío Alzate, el cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en una zona remota del departamento del Chocó.

Por eso pidió "un gesto de paz" a las FARC para que se pueda reanudar el diálogo en Cuba.

Y mientras crece la incertidumbre entre los colombianos, divididos entre los que quieren seguir con las negociaciones y aquellos que prefieren no dar una oportunidad a la paz, se acumulan las dudas sobre cómo se produjo el secuestro del general Alzate en Las Mercedes, una pequeña localidad del convulso Chocó.

Según el vicepresidente del consejo comunitario de Las Mercedes y quien fue testigo de los hechos, Presentación Palomeque, Alzate llegó al lugar sin avisar a las autoridades de esa localidad, donde al parecer conversó en la iglesia con quienes después lo apresaron.