Trabajé por 47 millones de colombianos: Paulina Vega, nueva Miss Universo

Al coronarse Miss Universo Paulina Vega no sólo cumplió su anhelado sueño, sino también el de su país. La beldad colombiana atribuyó en parte su éxito a su autenticidad.

"Hay que ser auténticos y lo demostré desde un principio", expresó Vega, de 22 años, poco después de haberse consagrado como la segunda Miss Universo de Colombia.

"Yo no sólo trabajé por cumplir con un sueño personal... trabajé todo el tiempo por esos 47 millones de colombianos. Les dedico este triunfo", indicó.

Colombia había quedado en múltiples ocasiones entre las 12, las 10 e incluso las cinco finalistas, pero solo había ganado la competencia en 1958, cuando fue coronada Luz Marina Zuluaga.

Vega efectuó sus declaraciones poco después de su victoria, en una conferencia de prensa que ofreció en esta ciudad aledaña a Miami donde los organizadores montaron una sala de prensa para los periodistas que cubrieron la competencia.

La colombiana apareció sonriente y tranquila, con un vestido plateado sin tirantes y con transparencias que dejaban entrever sus estilizadas piernas, el mismo que lució al desfilar en el certamen.

La joven oriunda de Barranquilla dijo que aunque la competencia fue "muy difícil", la pasó "delicioso del principio al fin".

Refiriéndose a la pregunta que le hizo uno de los miembros del jurado, sobre qué deberían aprender las mujeres de los hombres, Vega dijo que le pareció "muy difícil", lo mismo que le había dicho al jurado.

"No cambiaría mi respuesta. Eso fue lo que sentí en ese momento y sigo fuerte con mi respuesta", declaró la flamante reina, que también lucía la corona de oro blanco y piedras preciosas valuada en más de 300.000 dólares.

Durante la competencia respondió también que "todavía existen hombres que creen en la igualdad y eso es lo que las mujeres deberían aprender de los hombres".

Refiriéndose a la candidata de Venezuela Migbelis Castellanos, quien llegó a estar entre las 10 semifinalistas, dijo que su país vecino "siempre manda candidatas muy bien preparadas". Vega sucede a la también venezolana Gabriela Isler. Venezuela ha ganado el certamen siete veces.

Varias actividades paralelas a la competencia de este año se realizaron en esta ciudad aledaña a Miami, donde habita una numerosa comunidad venezolana y colombiana.

"De verdad, más suerte no he podido tener de que haya sido Miss Universo en el Doral. Me siento como si estuviera en mi país", expresó Vega.

Al presentarla al inicio de la rueda de prensa, el empresario Donald Trump, líder de la Organización Miss Universo, dijo que la representante colombiana había impresionado desde que las candidatas llegaron a Miami, hace unas dos semanas.

“Paulina es maravillosa. Mucha gente predijo que iba a ganar desde el comienzo", expresó Trump.

Indicó también que el certamen probablemente regrese a China el año próximo, aunque dijo que hay más de 15 lugares interesados en tenerlo.