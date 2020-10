La transmisión de la contrarreloj empieza a las 6:00 a.m.

Se verá por la señal principal de Caracol Televisión, la señal HD2, en www.elgiroporcaracol.com y el canal de YouTube de Noticias Caracol.

Estos son los horarios de los colombianos para la etapa 1 del Giro de Italia.

6:50 a.m. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

6:54 a.m. Einer Rubio (Movistar Team)

7:12 a.m. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

7:28 a.m. Rodrigo Contreras (Astana)

8:34 a.m. Miguel Ángel López (Astana)

8:43 a.m. Jhontatan Restrepo (Androni)

9:01 a.m. Álvaro Hodeg (Deceuninck- Quick Step)