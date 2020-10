Tan solo fue un susto: perro se cruzó en pleno camino de los ciclistas en el Giro de Italia 2020

La tercera etapa del Giro de Italia 2020 transcurría sin mayores inconvenientes, cuando a falta de 35 kilómetros para la meta en Etna, el pelotón principal comenzó a abrirse y los comentaristas de la transmisión pensaban que alguno de los ciclistas participantes había tenido algún problema.

En realidad, lo que pasó fue que un perro se encontraba en plena vía, pero los ciclistas lograron esquivarlo hábilmente y el encuentro no pasó a mayores.

En cuanto al perro, no mostró signos de estar asustado, es más, pasó por en medio de los corredores como si no hubiera pasado nada. Sin lugar a dudas será una de las anécdotas que dará que hablar en este Giro de Italia 2020.

