Horarios de los colombianos para la etapa 14 del Giro de Italia

Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) 6:03 a.m.

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) 6:08 a.m.

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 6:14 a.m.

Rodrigo Contreras (Astana Pro Team) 6:25 a.m.

Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec) 6:42 a.m.

Einer Rubio (Movistar Team) 7:24 a.m.

El líder Joao Almeida saldrá a las 8:52 a.m.