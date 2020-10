Fernando Gaviria reconoció que “no conté con las piernas” para ganar la etapa 11 del Giro de Italia

Fernando Gaviria se volvió a quedar con las ganas de celebrar su sexta victoria en la historia del Giro de Italia . En la etapa 11 solo le alcanzó para ser séptimo.

“Es difícil no ganar, pero quedan varios días para seguir intentando y sufriendo. No estamos disfrutando la bici como queremos que es ganando. El equipo hizo un gran trabajo, pero no conté con las piernas”, declaró Fernando Gaviria, quien es puesto 125 a 1:59:49 en la general del Giro de Italia.

Fernando Gaviria, de 26 años, dejó claro que “vamos día a día” y seguirá buscando la anhelada victoria por el apoyo de su equipo UAE Team Emirates “que ha hecho un gran trabajo”.

