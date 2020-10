Vincenzo Nibali se mostró feliz por superar la etapa 5 del Giro de Italia: “una jornada peligrosa”

Vincenzo Nibali fue uno de los protagonistas de la etapa 5 del Giro de Italia y finalizó en el puesto 12 a 34 segundos del ganador, su compatriota Filippo Ganna.

“Fue una etapa muy particular e insidiosa, como esperábamos. No fue fácil de interpretar lo que la hizo exigente, sobre todo en términos de concentración. Decidimos intentar marcar el ritmo en la última subida, pero entonces comprendimos que no había terreno para una selección real. En el descenso, preferí tomar la delantera por precaución. No sabía lo peligroso que era el asfalto resbaladizo y quería evitar riesgos”, aseguró Vincenzo Nibali, tras la jornada en la que se metió al top 5 de la general del Giro de Italia.

Vincenzo Nibali, campeón del Giro de Italia en 2013 y 2016, celebró por “haber dejado atrás una jornada potencialmente peligrosa sin ningún problema”.

El ‘Tiburón’, como es conocido Vincenzo Nibali, finalizó “triste” por el retiro de su compañero del Trek-Segafredo Pieter Weening, quien tuvo lesiones por una caída en la etapa 4 del Giro de Italia.