¿Cómo llega Egan Bernal al Giro de Italia?: Goga Ruiz Sandoval, JJ Osorio y Santiago Botero opinaron

Goga Ruiz Sandoval, JJ Osorio y Santiago Botero, quienes estarán en la transmisión de Caracol Televisión del Giro de Italia , dieron su opinión sobre el estado de forma en el que llega Egan Bernal a la carrera.

Goga Ruiz Sandoval:

En el ambiente flota un poco de preocupación porque desde mediados de marzo no ha podido competir, se le vio activo en Tirreno-Adriático y casi estuvo en el podio. Sin embargo, no llegó esa victoria que otros como Tadej Pogacar han conquistado. Me da la impresión de que sigue siendo muy cauto en cuanto a extender el límite de la incomodidad que pueda tener en la espalda. Por su cabeza debe pasar que se tiene que sacrificar en una grande y quizás por eso no movió más sus expectativas.

JJ Osorio:

El tema de la espalda fue el año pasado y debería servirle para este año, hacer el Giro de Italia es una muy buena decisión del equipo Ineos. Creo que todo el que monta bicicleta tiene dolores de espalda, pero como Egan Bernal es de la élite se nota más. Este año ha hecho buenas cosas como en Tirreno-Adriático y esperemos que llegue bien al Giro de Italia.

Santiago Botero:

Hay muchas dudas en cuanto a las circunstancias que acompañan la salud de Egan Bernal e incluso se rumoró que no iba a estar en el Giro de Italia, pero Ineos desmintió. He estado siguiendo los entrenamientos de él en Strava y hace unos promedios muy altos en cuanto a kilómetros, vatios y velocidad. Entrenar no es lo mismo que competir, pero la ilusión es que haya sabido darle reposo a esos músculos lumbares que son los que más aquejan al momento de exprimirse al máximo. Espero que pueda concluir bien una carrera que se presenta para sus condiciones.

