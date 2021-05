Egan Bernal es sincero para el Giro de Italia: "Todo va a depender de cómo responda mi espalda”

Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019, se presentará "emocionado" y como uno de los grandes favoritos al Giro de Italia que comienza este sábado en Turín. El estado de su espalda pone el interrogante sobre el corredor de Zipaquirá.

"Estoy impaciente. Es mi primer Giro de Italia y es mucha emoción. No puedo esperar. Creo que mi espalda está mejorando. Después de la Tirreno-Adriático pude entrenar bien en altura en Colombia y espero estar en buena forma desde el comienzo. Todavía siento algo en la espalda, pero las cosas han mejorado. Espero que aguante", indicó Egan Bernal en La Gazzetta dello Sport.

Egan Bernal, de 24 años, será uno de los aspirantes a la maglia rosa, pero sus opciones dependerán del estado de su espalda.

"Todo va a depender de cómo responda mi espalda. Si todo va bien, me centraré en la clasificación general y la batalla por el maillot rosa. Lo veremos día tras día porque no he corrido durante dos meses". De nada sirve hacer falsas promesas ", señaló.

Egan Bernal tuvo un buen comienzo de temporada, con el tercer puesto en el Tour de Provenza y Strade Bianche y el cuarto en la Tirreno-Adriático.

"Me gusta el recorrido del Giro de Italia, es equilibrado, pero la montaña hará una carrera dura. Algunas etapas como la de Toscana serán muy importantes. Ganará el más fuerte. El Zoncolan y la etapa reina de Cortina marcarán grandes diferencias. Hay muchos candidatos y no me gusta dar nombres. Solo quiero empezar la carrera".

La formación del equipo Ineos Grenadiers será la compuesta por Egan Bernal, Pavel Sivakov, Filippo Ganna, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Narváez, Salvatore Puccio, Gianni Moscon y Daniel Martínez.

