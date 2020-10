Einer Rubio salió con “las mejores sensaciones” tras la etapa 5 del Giro de Italia

El ciclista colombiano del Movistar Team Einer Rubio realizó una buena presentación durante la etapa 5 del Giro de Italia 2020. El nacido en Chíquiza, Boyacá, peleó en la fuga, realizando buenos ataques y se mantiene como el mejor de los competidores nacionales.

“Hemos intentado pelear la fuga, varios en el equipo, y aunque en mi caso no se ha podido entrar teníamos a Héctor ahí bien situado. En la última subida se han ido formando esos ataques y he visto la oportunidad para marcharme y he podido seguir la arrancada de De Gendt”, dijo Einer Rubio tras la quinta jornada del Giro 2020.

El competidor cafetero, de 22 años, salió contento por el trabajo realizado, ya que las piernas le respondieron y se tomó confianza para dar ataques durante el duro ascenso de la montaña de Valico di Montescuro.

“He notado más confianza en el lote y bastantes mejores piernas, después de unos días en los que me había costado un poco más y no me terminaba de encontrar del todo bien”, declaró Einer Rubio.

Al final, Einer Rubio no aguantó el ritmo que impuso el vencedor de la fracción, Filippo Ganna, y llegó en el puesto 38 a 3’52”, pero eso no lo desmotiva para lo que se viene en la ‘corsa rosa’.