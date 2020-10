Filippo Ganna confesó que hubo una parte difícil en la contrarreloj del Giro de Italia

Filippo Ganna, del INEOS Grenadiers, obtuvo su tercera victoria en esta edición del Giro de Italia, su triunfo fue en la segunda contrarreloj que iba de Conegliano hasta Valddobbiadene . Obtuvo un tiempo de 42’40” y con eso le alcanzó para llevarse la fracción.

El italiano salió feliz por su triunfo recordando también a su equipo por el buen trabajo que se ha realizado. El INEOS Grenadiers lidera la clasificación de escuadras.

“Cada victoria es importante para mí y en este Giro de Italia tenemos un equipo muy fuerte que estamos ganando en todas partes y estamos muy contentos”, dijo Filippo Ganna.

Sobre su labor en la etapa 14, el campeón mundial de la contrarreloj de este año, sintió que las piernas le funcionaron, a pesar de que no fue fácil al comienzo.

“Al principio me sentí bien, tuvimos una subida de un kilómetro, pero fueron cinco minutos de subida y no fue fácil pero una vez superada la subida, las piernas se sintieron bien y cuando me acerqué al final se sintieron mejor”, agregó Filippo Ganna.

De cara a lo que queda de competición, Filippo Ganna espera que haya un buen clima y ya se va preparando para la última contrarreloj del Giro de Italia en Milán .

“En la última semana espero que las subidas sean soleadas y no demasiado frías, pero el objetivo será ahorrar energía y recuperarse bien, que todavía queda una contrarreloj más en Milán”, añadió Filippo Ganna.

En la clasificación general, Filippo Ganna se ubica en la casilla 60 a 1:22:33 del líder, el portugués, Joao Almeida.