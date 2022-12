Un solo amor y tres maridos: la historia de la primera trieja colombiana

Foto: Cortesía.

El primero en levantar una voz de protesta fue el sector conservador, quien vio en esta unión una violación a la tradición católica.

Lo cierto es que Manuel Bermúdez, Alejandro Rodríguez y Víctor Hugo Prada venían luchando desde hace varios años para llevar a cabo ante notario público su unión poliamorosa.

Se asesoraron jurídicamente y la mañana del 3 de junio del 2017 en la Notaría Sexta de Medellín, sellaron su amor con el fin de adquirir derechos que la unión libre no les permitía, como brindar a su pareja seguridad médica y disponer de su cuerpo una vez alguno de ellos fallezca.

Así lo afirma Manuel Bermúdez, quien hace parte de esta particular unión y aclara que este acto solo tiene alcances legales y no tiene nada que ver con el tradicional matrimonio ante un sacerdote.



Esta historia se remonta cinco años atrás cuando decidieron formar una relación de cuatro personas. Uno de ellos falleció por una enfermedad y no tuvieron el derecho de encargarse de su sepelio. Este hecho originó que buscaran legalizar su unión.

Hoy viven en el barrio Robledo, felices, compartiendo gastos, tomando decisiones, hablando sobre hechos cotidianos, con el orgullo de ser la primera trieja en Colombia y la segunda en el mundo.

