La primera mujer en correr una maratón con dorsal

Switzer reveló en su libro ‘Marathon Woman’ que su intención no fue hacerse pasar por un hombre al inscribirse con sus iniciales, dado que ella estaba acostumbrada a firmar de ese modo

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Athlete, Author & Advocate Kathrine Switzer attends onstage during The 2020 MAKERS Conference at the InterContinental Los Angeles Downtown on February 10, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Rachel Murray/Getty Images for MAKERS)