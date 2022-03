Las mejores maneras de superar a una expareja, según expertos

"

Evitar revisar sus redes sociales

No mirar las nuevas publicaciones de su ex es la decisión más sabia que puede tomar en estos momentos. Expertos aseguran que al querer saber qué está haciendo e intentar descifrar por medio de las fotos si es o no feliz, hará que constantemente se cuestione si su proceso de superación va mejor o peor que el de su anterior amor.

Noticias Caracol