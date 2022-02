'Los cuatro jinetes del Apocalipsis': las actitudes que espantan la pasión en una pareja

"

La terapeuta de pareja Esther Perel, en su libro ‘Mating in domesticity’, expresa que “una buena intimidad no siempre garantiza una excelente noche de pasión”. De acuerdo a expertos, la reciprocidad, la cercanía y la protección no aseguran encender el calor en la habitación, mucho menos, cuando estos se extinguieron hace algún tiempo en la relación.

Noticias Caracol