“A Sandra Navarro no la conozco”: Gustavo Bolívar habla sobre audios de esposa del capo

Noticias Caracol obtuvo varias grabaciones que vinculan a Sandra Navarro, esposa del capo Juan Carlos López (alias ‘Sobrino’) , con la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare. El nombre de Gustavo Bolívar, actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, salió a relucir porque aparentemente la señora Navarro asignó un camioneta para que lo recogiera en Yopal.



La esposa del narcotraficante coordinó con un allegado para recoger al senador en el aeropuerto el 25 de mayo de 2022, a cuatro días de la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Así quedó consignado:

Sandra Navarro: Hijo

Hombre: Ya ahí le mandé otra mejor

Sandra Navarro: Ah, ya, ya la mando

Hombre: ¿Eso para qué es?

Sandra Navarro: Para recoger a Bolívar ahí. ¿La va a manejar usted?

Hombre: ¿A qué horas?

Sandra Navarro: A las 2 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde en el aeropuerto

Hombre: ¿Quién es Bolívar? ¿El senador?

Sandra Navarro: Sí

Hombre: Hágale

La respuesta de Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, afirmó que “a la señora Sandra Navarro no la conozco, no sé quién es”.

Además, dio detalles de su visita a Casanare: “A Yopal he ido una vez en toda mi vida, fue ese 26 de mayo, justamente. Ya había sido elegido senador, no estaba en campaña, simplemente fui invitado por la Colombia Humana de Yopal porque estaban preocupados, ya que el candidato Gustavo Petro había cancelado dos veces la ida a Yopal y me dijeron: ‘¿por qué no viene y apacigua los ánimos?’”.

Publicidad

El candidato Gustavo Bolívar agregó: “Fui, siempre me muevo en carros de la UNP, jamás me muevo en carros particulares, tengo mucho cuidado de eso y ya responder por la gente que lo recibe a uno en el aeropuerto o la gente que organiza las reuniones es muy complicado. Hay más de mil municipios, visitamos más de 200 en la campaña”.

Más de esta investigación: