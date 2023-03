A un niño lo trasquilaron y a otros los reclutaron para webcam: peligro en colegios de Colombia

Noticias Caracol evidenció varias situaciones de violencia escolar en Colombia, incluido un caso en Cúcuta donde menores eran reclutados para trabajar como modelos webcam. Este noticiero también les muestra, en el presente informe especial, cómo los alumnos de muchos colegios crecen entre bullying, peleas, pandillas y tráfico de drogas.

Videos de cámaras de seguridad registraron un caso de violencia escolar en el patio de un centro educativo en el sur de Bogotá. Un niño de 10 años fue brutalmente atacado por otros tres alumnos y la única manera de librarse fue corriendo hasta su casa.

Tan indignante como la paliza es la intervención de las directivas. Según la madre del menor víctima de violencia escolar, la directora de curso se comunicó con ella para decirle: “Es que su niño va a llegar golpeado porque hubo un conflicto en el colegio”.

El reencuentro fue doloroso para la mujer y el niño: "Lo encuentro golpeadísimo, un morado, el ojo hinchado y una beta de sangre en el ojito. Yo puse la queja en Secretaría de Educación y la rectora me contestó con las siguientes palabras: ‘la queja que usted puso a mí no me asusta’".

En el mismo colegio, otro niño de 6 años fue víctima de violencia escolar al ser trasquilado. “Como cuatro cinco niños le cortaron el cabello, le hicieron un cuadrado”, denunció su mamá.

Otra violenta y preocupante situación se vivió en Usme, donde los alumnos son atracados por otros compañeros, incluso en los mismos salones, dicen algunos padres.

A estas denuncias de bullying y supuestos atracos en algunos colegios se suma la violencia escolar que deben enfrentar los estudiantes en los alrededores de muchos centros educativos.

“Casos que inicialmente iniciaron como un juego o con una chanza terminaron en la clínica”, señala el director de protección de la Policía, coronel Juan Cubides.

Acoso sexual

Los acosadores sexuales también están al acecho en los centros educativos. En Bogotá descubrieron a un profesor que a través de mensajes de texto exigía, bajo amenazas a sus alumnas, que le enviaran videos y fotos íntimas.

Pero en Cúcuta, unos criminales usaban una casa como centro de operaciones para modelos webcam. Allí llevaban a niñas y niños, estudiantes que reclutaban en un colegio ubicado a tan solo 200 metros. Tres personas fueron detenidas.

Otros riesgos como las drogas están a la orden del día. Un agente encubierto de la Policía dejó en evidencia a bandas de microtráfico en entornos escolares de Soacha, Cundinamarca.

Tras una investigación que duró once meses, logró recolectar más de 100 horas de video como prueba para capturar a cuatro personas que reclutaban menores para que trabajaran en su organización. Se cree que una mujer en estado de embarazo era la principal cabecilla.

Expertos hacen un llamado para que desde casa se eduque con ejemplo de tolerancia, empatía y fomentar el desarrollo de habilidades para resolver los conflictos y promover lazos afectivos entre niños, niñas, adolescentes y adultos.

Además, estar atentos si sus hijos presentan cambios de personalidad, pues podrían estar siendo víctimas de violencia escolar.