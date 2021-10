Alerta en Ecuador por contrabando de gasolina que es enviada a Colombia para fabricar droga

La extracción ilegal de gasolina desde un poliducto en Sucumbíos, Ecuador es el nuevo objetivo de los grupos delictivos que operan en las zonas fronterizas con Colombia. El líquido es usado como precursor químico para la elaboración de drogas.

De acuerdo con el coronel Milton Rodríguez, comandante de la Brigada de Selva número 19 de Ecuador, cada galón de gasolina tiene un costo aproximado de 5 dólares.

La meta de los contrabandistas es llegar hasta Colombia y, hace dos años, un equipo del medio Ecuavisa siguió el trayecto de los delincuentes que operan en la zona de Balastera, junto con una escolta militar, pero la tarea investigativa se vio truncada, pues los periodistas terminaron en medio de un enfrentamiento-

Recientemente volvieron al lugar, considerado como una de las zonas más calientes en la frontera.

Fueron testigo de cómo, mediante lanchas, decenas de galones de gasolina son transportados rápidamente hasta Colombia a plena luz del día.

Sin embargo, los grupos delictivos también buscan otra forma de transportar el combustible: en medio de la selva. Según información militar, en esa zona, incluso, destruyeron 4 laboratorios clandestinos donde se fabricaba droga.

Para los pueblos fronterizos esta problemática no es ajena, pero sus habitantes saben que es un tema prohibido.

"Yo no le puedo informar de esas cosas. Aquí no hay recursos para trabajar, no hay entrada. Uno aquí vive en la frontera", dijo una habitante de Sucumbíos.

Los pueblerinos aseguran que la falta de oportunidades los obliga a participar de este negocio, que cada vez es más rentable para las bandas delictivas .

Las fuerzas armadas dan seguridad a lo largo del oleoducto que alcanza unos 680 kilómetros, entre Sucumbíos y Orellana.

A pesar de su experticia, la gran extensión fronteriza y la cantidad de pasos ilegales complica su labor, no obstante, en lo que va del año han logrando incautar más de 80 mil galones de gasolina en esta área