Alianza criminal: relación de Hugo Carvajal con cúpula de las FARC en la era de Hugo Chávez

El general retirado venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal y Rodrigo Granda, exintegrante de las FARC y hoy senador del partido Comunes, son dos viejos conocidos con muchos problemas y deudas con la justicia. El militar retirado fue recientemente detenido en España y espera su extradición hacia Estados Unidos -que ofrecía 10 millones de dólares de recompensa por él- en donde deberá responder por cargos de narcotráfico.

El exguerrillero, por su parte, se salvó esta semana de ser extraditado a Paraguay. Al aterrizar en México fue notificado por las autoridades locales de la existencia de una circular roja de Interpol que ordenaba su detención a petición de la justicia paraguaya que lo busca para responder por su participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas en diciembre de 2004 , hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas.

Sin salir del aeropuerto, Granda tomó el siguiente avión de regreso a Colombia.

A Carvajal y a Granda no solo los unen los problemas, también tienen secretos en común, de los cuales ninguno ha hablado hasta ahora ante la justicia. Sin embargo, gran parte de esos secretos quedaron guardados en decenas de correos electrónicos en los computadores de Raúl Reyes, muerto durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en marzo de 2008.

En ese cruce de comunicaciones entre Granda y la cúpula de las desaparecidas FARC se cuentan los detalles de esa alianza criminal con quien fue uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez.

El miércoles 2, en la mañana, me reuní con el coronel Hugo Carvajal, que es de la jerarquía del DIM (Departamento de Inteligencia Militar). Comentó sobre el reciente encuentro con Iván y que estaba dispuesto a trabajar y sigue en pie una oferta realizada a Iván, al cual le envía muchas saludes. Él estaba enterado del viaje que realizaría la comisión que visitaría a Iván… Esa reunión era fundamental para dinamizar y profundizar las relaciones bilaterales

Este es uno de esos correos en donde Granda le contó a Reyes y a Iván Márquez sobre uno de sus primeros encuentros con Carvajal a comienzos de marzo de 2004.

Tres meses después Granda, que en ese momento era buscado por la justicia colombiana, le escribió nuevamente a Reyes para informarle sobre otra cita con el general venezolano, esta vez en su oficina en la sede de la Dirección general de contrainteligencia militar -Dgcim- en Caracas.

"Se realizó la reunión con el general Hugo Carvajal. Esta vez, en su despacho en la sede del DIM. A nombre de la organización lo felicitamos por su ascenso y que esperábamos poder estrechar lazos de hermandad bolivariana", dice uno de los apartes de esa comunicación

Durante los siguientes meses hubo varios correos relatando los avances y las reuniones con 'El Pollo' Carvajal. Algunos de los correos más reveladores son del año 2007, en los que Márquez le informó al secretariado sobre el resultado de una reunión clave a la que fue con Granda.

"Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal (con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo). Hablamos del plan patriota, canje, la 'parapolítica' y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política de fronteras. Entretanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor", escribió Márquez, quien hoy es uno de los jefes de las disidencias después de abandonar el proceso de paz.

El asunto no se quedó en simples promesas. Así se lee en otro correo escrito 24 días después del anterior por Márquez y dirigido al secretariado.

Carvajal quedó con el compromiso de traer un ofertante de armas de Panamá. Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanques de 85 mm, 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos.

Pocos meses después dos misiles AT-4, comprados por Venezuela a Suecia en la década de los noventa, fueron encontrados durante una operación en un campamento del frente 43 de alias 'Jhon 40'. Las investigaciones posteriores concluyeron que fueron entregados a la guerrilla por orden de Carvajal.

Estos negocios de armas son tan solo una parte de esa alianza criminal que durante años unió a Carvajal y a Granda. Este sigue siendo el capítulo oculto del que las antiguas FARC se niegan a hablar.