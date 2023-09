Campaña de Petro en Casanare: audios evidencian participación activa de esposa de un capo

Sandra Navarro, una de las caras más visibles y comprometidas con la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en Casanare, es la mujer de un confeso narcotraficante.

Su esposo es Juan Carlos López Macías, alias ‘Sobrino’, quien fue extraditado en el 2013. A su regreso al país continuó traficando, por eso fue capturado hace un año y condenado a 15 años de prisión.

¿Por qué Sandra Navarro y su esposo Juan Carlos López son tan claves en esta historia? La respuesta a este interrogante está en miles de interceptaciones telefónicas hechas por la DEA, la Policía y la Fiscalía. Los audios, que están en poder de Noticias Caracol, dejan en evidencia cómo la esposa del capo se acercó y colaboró en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Y lo más grave, lo hizo por la petición de los propios directivos de la Colombia Humana en Casanare, según se escucha en los audios.

Por ejemplo, en esta primera conversación de marzo de 2022, en plena época electoral, la esposa del capo habla con Sonia Bernal, entonces candidata al Senado por el Pacto Histórico en el Casanare y quien se convirtió después en directora política y electoral de la campaña de Gustavo Petro en ese departamento.

Publicidad

Bernal no salió elegida al Congreso, pero después de que Gustavo Petro ganara la presidencia fue nombrada subdirectora de Gobierno del Ministerio del Interior, cargo que actualmente desempeña.

En la conversación se escucha cómo Sonia Bernal, desde que era candidata al Senado el año pasado, le pedía dinero a la esposa del capo para pagar su propia publicidad política en una emisora.

Fecha: Marzo 12 de 2022

Publicidad

Sonia Bernal: Sandrita querida, ¿cómo estás?

Sandra Navarro: ¿Cómo está doctora?, muy pendiente de todo. Ayer estuve en El Algarrobo hablando de sumercé, me la preguntaron doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo que por qué tienen que votar por ustedes, por el Pacto y todo eso

Sonia Bernal: Ahí te abrimos ese espaciecito porque tu animaste (sic) que nos apoyabas, pero toca pagar ahorita en la tarde

Sandra Navarro: ¿Cuánto es doctora ahí?

Sonia Bernal: ¿Cuánto quedó? ¿800? 800

Sandra Navarro: Ah bueno, doctora. Yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago?

Sonia Bernal: Sí, me los dejas ahí con Jenny. Lo sacamos que íbamos a pagarlo en la tarde, si no lo pagamos nos boletean esta noche

Sandra Navarro: Tenemos que pagarlos porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. De ahí pa´ lante más trabajo para todos, si Dios quiere

La relación entre las dos mujeres está documentada en decenas de audios, fotografías y videos. Eran tan cercanas la esposa del capo y Sonia Bernal, que esta última le solicitó videos para apoyarla. Así se desprende de esta conversación entre la esposa del narcotraficante y Carlos Betancourt, quien se presentaba como jefe de prensa de Sonia Bernal.

Fecha: Marzo 9 de 2022

Carlos Betancourt: Hola señora Sandra, buenas tardes, habla con Carlos de prensa de Sonia (Bernal)

Sandra Navarro: Hola Carlos, ¿cómo está?

Carlos Betancourt: Bien, sí señora. Hay dos cositas: la primera, que la doctora quiere que sumercé la acompañe mañana vía telefónica en una entrevista para para Aguazul, Radio Azul. Y la segunda, a ver si grabamos el videíto, el mensaje que dice que usted como agricultora la única opción que ve es el Pacto, que es la única que impulsa el campo

Sandra Navarro: ¿A qué hora lo hacemos entonces?

Carlos Betancourt: Sumercé me dirá a qué horas, a qué horas el videíto. Ese video es cortico, son 25, 30 segundos: ‘hola soy Sandra Navarro, agricultora’

Sandra Navarro: ¿Será que nos vemos a las 3?

Carlos Betancourt: Listo, dale, dale. Yo estoy aquí en la sede de la campaña, que esto es aquí detrás de Unicentro, y sumercé me dirá más o menos dónde nos podemos ver

Publicidad

El 12 marzo, el día anterior a las consultas internas de los partidos y las elecciones del Congreso, la familia del narco puso al servicio de Sonia Bernal dos camionetas para repartir refrigerios, según se escucha en esta conversación entre Sandra y su hermana Angélica Navarro.

Fecha: Marzo 12 de 2022

Angélica Navarro: Ole, ¿que si usted ofreció dos carros para mañana?

Sandra Navarro: ¿Para guardar los refrigerios?

Angélica Navarro: Sí. ¿Un carro o dos carros?

Sandra Navarro: Sí, sí, se pueden los dos carros

Angélica Navarro: ¿A quién apunto?

Sandra Navarro: A su marido uno

Angélica Navarro: ¿Quién es el otro?

Sandra Navarro: Juan David

Publicidad

El mismo narcotraficante Juan Carlos López, alias ‘Sobrino’, estuvo muy pendiente de los resultados electorales.

Fecha: Marzo 8 de 2022

Juan Carlos López: ¿Cómo van a asegurarse pa’ que no vayan a voltear en las urnas?

Sandra Navarro: No, pues por eso es ese domingo, toca estar todos pendientes, toca estar cuando estén en el conteo de votos ahí en cada… por eso se necesitan los testigos electorales

Juan Carlos López: Sí, claro, no pueden soltar eso porque mejor dicho, usted sabe que la corrupción

La esposa del narco lo mantuvo al tanto de lo que ocurría en la campaña:

Publicidad

Fecha: Marzo 16 de 2022

Sandra Navarro: Hola mi amor, hola bebé

Juan Carlos López: Mi amor, póngale cuidado, nos vemos más tarde

Sandra Navarro: Parece que en el Senado vamos a recuperar tres curules, bebé

Juan Carlos López: Uff, la berraquera, la berraquera. No, y eso tienen que hacer bulla por esa vaina

Sandra Navarro: Eso es en el Senado, faltan los de la Cámara, son 20 senadores

Sandra Navarro, esposa del capo, hablaba así sobre los resultados de las elecciones al Congreso. Y su papel cobró mayor protagonismo poco después porque a Sonia Bernal la nombraron directora de la campaña presidencial de Petro en Casanare. La relación entre ambas siguió afianzándose y los audios lo demuestran.

Publicidad

El 5 de mayo de 2022, a escasas tres semanas de la primera vuelta presidencial, la esposa del mafioso tuvo un rol protagónico en el transporte de la comitiva en Casanare de Francia Márquez, entonces candidata vicepresidencial. Carlos Betancourt, jefe de prensa de Sonia Bernal, le pidió prestada una camioneta a la mujer del capo.

Fecha: Mayo 5 de 2022

Carlos Betancourt: Hola señora Sandra, buenos días, habla con Carlos, de prensa de Sonia (Bernal). ¿Cómo ha estado?

Sandra Navarro: Hola Carlos, cómo está, buenos días. Bien, gracias a Dios

Carlos Betancourt: Bueno, pues estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia porque tiene un retraso en el vuelo por la lluvia. Pero necesitamos una ayuda doña Sandra, necesitamos un vehículo con conductor. No sé si de pronto a sumercé le sobra un carro que lo tengan mal parqueado o algún amigo, porque no cabe todo el equipo de Francia para ir a Tauramena y regresarse

Sandra Navarro: Ah, ¿para ir hasta Tauramena?

Carlos Betancourt: Sí, señora

Sandra Navarro: Lo que pasa es que tengo una camioneta, pero está llena de barro. Espere ya le confirmo, ¿sí?

El vehículo, según se escucha, finalmente habría sido conducido por el hermano de Sandra y cuñado del narcotraficante:

Publicidad

Fecha: Mayo 5 de 2022

Sandra Navarro: Hola, Carlos

Carlos Betancourt: Hola, doña Sandra

Sandra Navarro: Carlos, ¿ya llegó la camioneta allá?

Carlos Betancourt: Sí, sí señora. Ya saludé a su hermano

Sandra Navarro: Ah bueno papá, él se llama Jaime

Efectivamente, Francia Márquez estuvo en la mañana del 5 de mayo en Tauramena, Casanare, y después del mediodía fue a un evento en un coliseo de Yopal, evento que fue transmitido en vivo en redes sociales por Tercer Canal. En la tarima y a pocos metros de Francia Márquez se observa a la esposa del mafioso moverse por el escenario. Los coordinadores de la campaña, incluso, le permitieron a la mujer del capo hacer una corta intervención.

Publicidad

“Busquemos votos por favor, con los amigos, con los vecinos, hablemoles (sic). Busquemos los votos para salir en primera vuelta. Esto es en serio, es la última y única oportunidad que tenemos”, dijo Sandra Navarro a viva voz.

Al día siguiente, la esposa del capo le contó a su mamá cómo fue ese encuentro:

Fecha: Mayo 6 de 2022

Sandra Navarro: ¿Sí vio la foto mía con Francia?

Mamá: Sí

Sandra Navarro: Le regalé ese poncho que me había traído, se acuerda que me había regalado don Wilson, que lo trajo por allá de Dubai. Y se lo pasé a la señora así cuando todo se había acabado. Le dije: mire doctora, este poncho me lo estoy estrenando hoy, pero se lo quiero regalar.

Publicidad

En las conversaciones también se escucha a un hombre llamado Yuber Comba, cercano a Sandra Navarro y a la campaña presidencial en Casanare. En una de ellas, el 9 de mayo de 2022, Yuber Comba pide que le presten una de las camionetas como parte de la avanzada de Gustavo Petro, en una visita a Yopal.

Fecha: Mayo 9 de 2022

Yuber Comba: Hágame un favor, Sandrita. Me llaman de Bogotá, que necesitamos una camioneta para la avanzada de Gustavo pal’ jueves, disponible. ¿Tú me puedes prestar la tuya?

Sandra Navarro: Sí, claro

Yuber Comba: ¿Me haces un favor?, ¿me envías la foto de la camioneta, donde se le vea la placa para incluirla en el esquema de seguridad?

Sandra Navarro: Ya, ya se la mando

Publicidad

Finalmente, Petro no asistió al acto político por problemas de salud, pero el vehículo sí fue utilizado para transportar a algunos integrantes de la comitiva que reemplazó al candidato. Así se confirma en este audio, en el que la esposa del narco se comunica con el conductor de su camioneta.

Fecha: Mayo 12 de 2022

Conductor: Están ahí sentados hablando adentro de la casa de la señora Sonia (Bernal)

Sandra Navarro: ¿Están todavía sentados en la casa de Sonia (Bernal)?

Conductor: ¿Cómo se llama la mona?

Sandra Navarro: Katherine

Conductor: Katherine

Sandra Navarro: Es senadora, senadora

Conductor: Esa es la que cargo

La mona a la que se referían era la representante a la Cámara Katherine Miranda. En los videos se ve a Miranda junto a Sonia Bernal y a Alfonso Prada, el jefe de debate de la campaña.

Publicidad

Dos semanas después de la frustrada visita del entonces candidato, nuevamente la campaña local buscó a la esposa del narcotraficante y le pidió prestar, otra vez, sus camionetas para la visita de uno de los principales protagonistas de la campaña: el entonces senador Gustavo Bolívar.

La mujer del narcotraficante coordinó con un allegado para recoger al senador en el aeropuerto el 25 de mayo, a cuatro días de la primera vuelta.

Fecha: Mayo 25 de 2022

Publicidad

Sandra Navarro: Hijo

Hombre: Ya ahí le mandé otra mejor

Sandra Navarro: Ah ya, ya la mando

Hombre: ¿Eso para qué es?

Sandra Navarro: Para recoger a Bolívar ahí. ¿La va a manejar usted?

Hombre: ¿A qué horas?

Sandra Navarro: A las 2 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde en el aeropuerto

Hombre: ¿Quién es Bolívar? ¿El senador?

Sandra Navarro: Sí

Hombre: Hágale

En un video publicado en redes sociales de integrantes de la campaña, se ve cuando Bolívar es recibido por la esposa del capo y otros integrantes de la comitiva. Allí se ve que la esposa del narcotraficante lo abraza. También salen en las imágenes Yuber Comba y Fabio Vargas, quien se identificaba como vocero político de la Colombia Humana en el Casanare.

Los audios en poder de Noticias Caracol abren muchas preguntas: ¿Cómo Sandra Navarro, la mujer de un narco cuyo historial criminal es ampliamente conocido en Casanare, terminó posando con varios de los líderes más representativos del Pacto Histórico? ¿Cuál fue su verdadero papel en la contienda electoral? ¿Por qué Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, habla de ella como una simple entusiasta del petrismo en Casanare, cuando su papel fue mucho más allá, según lo demuestran audios y videos? Todos estos interrogantes deberá resolverlos la justicia.

¿Espontánea petrista?

Publicidad

Las interceptaciones de la Fiscalía, la DEA y la Policía muestran que Sandra Navarro, la esposa del narco, fue una colaboradora constante de la campaña en Casanare durante al menos seis meses. Miembros del petrismo local le pidieron tantos favores que terminaron causándole molestia. Así se lo contó a una amiga cinco días antes de que Petro ganara la Presidencia.

Fecha: Junio 14 de 2022

Sandra Navarro: Yo lo que digo es que todos son un poco de hp y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión y yo no sigo mariquiando más y que me paguen lo que me deben

Mujer: ¿Quién?

Sandra Navarro: Osbaldo me debe 400.000 pesos, la china de Francia me debe 200.000 pesos, que me paguen. Yo pagando eventos, pagando maricadas, ya me mamé, me mamé, me mamé de que no me tengan en cuenta. Yo no he criticado nada, solamente les voy a pedir, voy a decirle a Osbaldo que me devuelva la plata.

Mujer: ¿Para qué, para lo de Petro?

Sandra Navarro: Sí, el día que estuvieron aquí en la casa. Yo fui la que pagué toda esa transmisión y toda esa mierda.

Publicidad

La esposa del capo se refiere a Osbaldo Cáceres, quien era el hombre de confianza y mano derecha de Sonia Bernal, la directora de la campaña presidencial en Casanare. Es más, la propia Sonial Bernal, cuando estalló el escándalo del capo y la campaña, lo recalcó a través de este comunicado de prensa.

“El señor Osbaldo Cáceres fue el único gestor logístico departamental en Casanare en la campaña que fue liderada por el Pacto Histórico”.

En el audio, la esposa del narco se refiere a la plata de una fiesta política en su casa, realizada el 28 de mayo de 2022, un día antes de la primera vuelta presidencial.

Las cientos de grabaciones evidencian que duró meses inyectando recursos y apoyo logístico, algunos de estos a petición de los directivos de la campaña en Casanare. Aparentemente fueron aportes pequeños, pero los audios evidencian que fueron constantes, se prolongaron durante meses y eran de todo tipo: desde agua y comida hasta prestar las camionetas de la familia del capo para mover testigos electorales, material publicitario y apoyar los desplazamientos de varios líderes políticos, como ya lo vimos.

Publicidad

La esposa del mafioso resolvía todo tipo de necesidades diarias para la campaña. Sin embargo, su nombre no aparece en ninguna de las cuentas oficiales de la campaña ante el Consejo Nacional Electoral.

La esposa del narco estuvo activa en su proselitismo hasta el final de la contienda electoral. El 11 de junio de 2022, a una semana de la segunda vuelta presidencial, Sandra Navarro invitó a los oyentes de una emisora de Yopal a apoyar la campaña de Gustavo Petro.

“Es el único Gobierno que se ha preocupado por nosotros”, aseguró Navarro en la entrevista radial.

Publicidad

Cuando este noticiero reveló hace un mes el rol de la esposa del narco en la campaña, Eduardo Noriega, Coordinador de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, aseguró que habían logrado frenar la infiltración de personas relacionadas a la mafia en esa zona desde antes de la primera vuelta.

“Lo que hubo fue una alerta temprana, oportuna, sobre una intención de algunas personas de permear, intervenir la campaña de la Colombia Humana y los directivos de Colombia Humana a nivel nacional y también a nivel local departamental en el Casanare, en Yopal, intervinieron para evitar que esto ocurriera (...). Desde un comienzo, desde antes de la primera vuelta y de la segunda vuelta, fuimos advertidos de las intenciones de estas personas”, aseguró Noriega en una entrevista concedida el pasado 14 de agosto.

Eduardo Noriega se refirió puntualmente al caso de Fabio Vargas, quien se presentaba como vocero de la Colombia Humana y tenía una relación muy cercana con el narco y su esposa: “Justamente él es una persona que es señalada por los militantes de la Colombia Humana como amigo o con vínculos con estas personas con vínculos del narcotráfico (...). Ese reclamo fue atendido de manera contundente, en el sentido de que el marginamiento de estas personas obedecía justamente a la sospecha que existía sobre ellas. Y los directivos de Colombia Humana se encargaron de notificar al señor Fabio Vargas que no iban a patrocinar este tipo de conductas permisivas frente a personas en relación con las cuales los mismos militantes señalaban sus vínculos con el narcotráfico”, dijo Noriega.

Varios meses después de la captura del capo, y ya con Petro como Presidente, los aportes de la esposa del narco a la campaña presidencial seguían siendo un tema de discusión al interior de la Colombia Humana en Casanare. Así queda en evidencia en este audio de una reunión entre Fabio Vargas y otros integrantes del partido el pasado 21 de abril de 2023.

Publicidad



Fecha: 21 de abril 2023

Hombre: Del narcotraficante que están hablando, ¿usted se acuerda que el mejor amigo que tenía don Fabio era un señor de Sogamoso, que se enamoró de una muchacha y están viviendo juntos? ¿Y una hermana que también tenía plata? ¿Tú sabes de quiénes estoy hablando?

Fabio Vargas: Sí, de Sandra Navarro

Hombre: Ellos están metidos con informes, hermano, de toda la publicidad en justicia (...) Como narcotraficante.

Fabio Vargas: Resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la Presidencia, para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirven ¿cierto? Sin embargo, ya para venir a que otros sean directivos, entonces eso ya no sirven (...). Son buenos para una cosa y, es más, como yo soy cercano a ellos, ya va a salir libre y sin que le hayan comprobado absolutamente nada.

Los nuevos audios que revela Noticias Caracol dejan en entredicho la versión que entregó a los medios hace un mes de Eduardo Noriega. Es evidente que la esposa del mafioso estuvo en la campaña de comienzo a fin, incluso, con el conocimiento de la directora de la campaña en Casanare. Todo parece indicar que el marginamiento de personas cercanas al mundo del narcotráfico en plena campaña presidencial en Casanare, del que habla Noriega, no ocurrió.