¿No era de todos? Le salió dueño a un importante humedal de Bogotá

Se llama Jaboque y está ubicado en el occidente. Un particular dice tener documentos que le permiten demostrar que es el propietario. Esta es la historia.

En 1957, la Junta Militar que gobernaba a Colombia expropió un sector de la finca La Florida, de propiedad del terrateniente Pepe Sierra. El proceso culminó en 1963, dejando el predio en manos del Distrito.

Pero Luis Domingo Gómez, jefe de la oficina jurídica de la Defensoría del Espacio Público, dice que una acción popular obligó al Acueducto de Bogotá a comprar unos predios en esa zona.

“El DADEB (Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público) le dice que no compre esos predios porque nos pertenecen a nosotros desde el año 1963”, explica Gómez.

Hasta ahí todo bien, pero en 1966 las cosas se complicaron.

“Aparece un particular que dice ser propietario del predio La Providencia. Va a la Notaría 29 del círculo de Bogotá y realiza unos ajustes a la cabida y a los linderos del predio, sin que las autoridades administrativas adviertan que, con ese acto, lo que le están es poniendo un segundo piso al humedal Jaboque. Ahí se empieza a consolidar esta discusión jurídica”, añade.

El caso podría terminar afectando el bolsillo de los bogotanos. Si la estrategia de la Defensoría del Espacio Público no funciona, tendrían que verse abocados a comprar este predio por más de 130 mil millones de pesos.

Y la batalla no es nada fácil, el apoderado de la contraparte sostiene que tiene el certificado de libertad del predio. “Es el único documento válido que prueba el derecho real del dominio”, dice el abogado Pedro Enrique Pinzón.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la riqueza en la biodiversidad del humedal es solo una razón para considerarlo estratégico para la ciudad.

“Por ser un área de contingencia de la estructura ecológica del río Bogotá, nos hace esa contingencia de inundaciones con el río Bogotá”, afirma Carmen Lucía Sánchez, directora de control ambiental de la Secretaría.

A muchos les cuesta creer que el humedal Jaboque, uno de los más importantes de Bogotá, deje de ser un bien público y se convierta en propiedad privada.

Amanecerá y veremos.

Le puede interesar:

Alcaldía de Bogotá presentó propuesta para modificar límites de la...