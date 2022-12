¿Por qué lotes para agricultura acaban como terrenos de condominios de lujo en la Sabana de Bogotá?

Cota y Cajicá, municipios vecinos de la capital, tienen récord nacional en licencias de construcción. Fiscalía investiga origen de varios de estos patrimonios.

Según documentos que servirán de insumo a un debate parlamentario, no menos del 60% de las licencias esconden trampas a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Así mismo, ocultan malos negocios y privilegian intereses de particulares que consiguen edificar viviendas de lujo en áreas con vocación agrícola o ambiental.

Uno de los casos más emblemáticos de esta problemática es el predio Quinto Verde, el cual hace parte del llamado ‘pulmón ecológico’ de la Sabana de Bogotá. En ese lugar, de acuerdo con denuncias, algunos quieren urbanizar a expensas de la manipulación del POT.

La extensión, de 70.000 metros cuadrados, figura en el POT como área de uso agrícola. Sin embargo, allí una inmobiliaria pretende hacer subdivisiones con el fin de construir casas de estratos 5 y 6.

“Es una finca donde la constructora Ronderos Asociados, representado por la arquitecta Adriana Ronderos, pretende sacar 120 lotes cuando el predio conserva su uso agrícola”, afirmó el concejal de Cota Gonzalo Duque Sáenz.

Los documentos, que avalan un negocio de construcción por cerca de 14.000 millones no parecen en orden, según el cabildante.

“La empresa de servicios públicos contestó que la viabilidad no correspondía a este proyecto. Era una viabilidad de servicios de un predio en la vereda río Grande. Lo mismo la licencia de construcción”, agregó.

“Lo van a subdividir en lotes de 60 metros cuadrados. Eso es ilegal y lo hacen utilizando números de licencia y números de escrituración falsos”, denunció el senador Carlos Fernando Galán.

“Están dictando resoluciones y tomando decisiones administrativas como un sastre, a la medida de lo que pida el dueño del predio”, añadió.

Noticias Caracol visitó las oficinas de la constructora, pero no hubo respuesta. Entre tanto, las autoridades de Planeación de Cota y Cajicá libran una batalla administrativa y jurídica para impedir la urbanización de reservas agrícolas y pulmones ambientales.