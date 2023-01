Sedientos indígenas de Uribia se aferran a la palabra wayú de su alcalde para salir del olvido

Los corregimientos de Puerto Estrella y Paraíso evidencian el abandono de la etnia de La Guajira, que, dice, conoció primero símbolos patrios de otros países.

Estas poblaciones se encuentran ubicadas en el extremo norte de la Alta Guajira. Allí viven varias comunidades wayú, que no cuentan ni siquiera con parques para jugar.

"Hay niños que son desnutridos por la necesidad del agua, no tomamos agua potable sino agua del jagüey, cuando llueve, y cuando no llueve nosotros tomamos agua del pozo", relató Leydi Uriana sobre la situación que viven a diario en su etnia.

Llegar a Puerto Estrella es viajar seis horas en carro desde Riohacha -por extensas trochas- hacia la Alta Guajira.

Los pobladores históricamente han vivido de la pesca y el intercambio de mercancía con las Antillas Holandesas y dicen que es tanto el olvido del Gobierno Nacional que “tal vez conocimos primero mucho más de Venezuela (…) los niños, los jóvenes conocieron primero el himno de Venezuela que el de Colombia”, afirmó Sandra Morales, líder wayú.

Este corregimiento hace parte del municipio de Uribia, el más complejo de La Guajira y donde sus habitantes aseguran que están muriendo de sed y enfrentando los golpes de la pobreza extrema.

Por eso decidieron elegir como alcalde a Bonifacio Henríquez, un indígena nativo que, esperan, le dé otro rumbo a la etnia.

"Fue nuestra palabra de acabar ese flagelo de la corrupción para que las inversiones se puedan dar y se puedan cumplir con el objetivo real", dijo el burgomaestre sobre lo que hará por su gente.

Habitantes como Rafael Valdeblánquez creen en él porque "es un paisano y lo vive en carne propia y él sabe lo que tiene que hacer por los wayú".

Y confían en El Chinito, como llaman popularmente al nuevo alcalde de Uribia, porque la palabra wayú es sagrada para la etnia.

En su esperanza está que Bonifacio destierre la corrupción, la sed y el olvido de Uribia.