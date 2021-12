Carlos Mattos busca acuerdo con Fiscalía en caso Hyundai para acabar “anticipadamente este proceso”

Un documento de apenas una página constituye la primera oferta firmada de puño y letra por el empresario Carlos Mattos , detenido en Colombia tras ser extraditado desde España , para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

La carta, fechada el 22 de noviembre de 2021, fue enviada desde la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, a los fiscales que investigan uno de los procesos de corrupción judicial más vergonzosos de Colombia: el llamado caso Hyundai.

"En mi calidad de imputado por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y otros, le reafirmó lo que le indiqué el sábado 20 de noviembre del año en curso desde mi lugar de reclusión, que es mi deseo, como siempre lo ha sido, de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y dar por terminado de manera anticipada este proceso", dice la misiva.

Es la primera vez desde que empezó este accidentado expediente, hace casi cinco años, que el otrora todopoderoso empresario acepta públicamente llegar a un preacuerdo con la Fiscalía .

Esta ruta le obligaría a reconocer que cometió graves delitos en el pasado, pues este escándalo involucra sobornos a diestra y siniestra, dos jueces salpicados, prestantes abogados detenidos y funcionarios judiciales sentenciados por tratar de torcer a la justicia.

"Reitero mi deseo para finalizar este preacuerdo, decisión que he tenido clara desde el primer momento. Por consiguiente, estaré pendiente de escuchar cuáles serían las posibilidades jurídicas de dicho preacuerdo y principio de oportunidad, una vez conocidas y discutidas con mi defensor de confianza, para posterior a ello plantear lo que más se acomode para ambos intereses jurídicos", señala Mattos en la carta.

Es decir, Carlos Mattos le planteó a la Fiscalía no solo la aceptación de alguno de los delitos por los cuales está procesado, sino la posibilidad de entregar a otras personas vinculadas con casos de corrupción que él conoció y de las que dice tener pruebas.

En la carta, el empresario de 74 años recordó que en el pasado no se logró avanzar más en estos acercamientos por sus múltiples problemas de salud, incluido un accidente cardiovascular que lo tuvo en coma inducido por ocho horas en Barcelona.

"Como lo manifesté el pasado sábado, le agradezco estos espacios de comunicación que son la mejor salida para el proceso mismo y dada mi condición de salud (...) las conversaciones a partir de los preacuerdos deberán mantenerse en reserva y no deberán ser utilizados para asuntos de responsabilidad", concluye el documento.

La gran pregunta es ¿le interesará a la Fiscalía la información que promete Carlos Mattos? ¿Será así de jugosa como parece?

“Ya esto tiene su nombre propio. Mi nombre es Carlos, Carlos Mattos”, así de perturbado estaba el empresario durante la audiencia de legalización de su captura el pasado 18 de noviembre.

En la madrugada del día siguiente fue enviado a prisión y el sábado 20 de noviembre, desesperado, llamó a los fiscales que tienen su caso para explorar un acuerdo. Su caso reúne todos los ingredientes de la corrupción más fina.

Carlos Mattos fue beneficiario de medidas cautelares por parte de dos juzgados en un multimillonario pleito con la multinacional coreana Hyundai. Para lograrlo, según la Fiscalía, repartió coimas y engrasó a jueces y funcionarios. En junio de 2018 cayó el juez Reinaldo Huertas.

“Usted no lo hizo de forma desinteresada, lo hizo a cambio de un ofrecimiento que le había hecho el señor Carlos Mattos, que le había hecho a usted como titular de ese despacho y por una cifra que ha sido narrada por la fuente de alrededor de 2.000 millones de pesos”, dijo el fiscal durante una audiencia de ese entonces contra Huertas.

Después, aceptó su responsabilidad la jueza Ligia del Carmen Hernández . Aunque dijo que recibió apenas 100 millones de pesos. “Fueron cuatro entregas y 100 millones de pesos, no más”, sostuvo.

Siguiendo órdenes de Mattos, su abogado Luis David Durán fue el hombre que entregó parte de esta cadena de sobornos para manipular el reparto en el sistema judicial y asegurar los fallos favorables a su representado.

Durán aceptó sus delitos y empezó a colaborar con la justicia. En febrero de 2019, señaló: “La embarré señora juez, mi error fue ese, haber estado parado donde no debía”.

Tras prender el ventilador y tocar directamente a Carlos Mattos, Luis David Durán recibió una inesperada visita en la cárcel del abogado Alex Vernot, también asesor de confianza del empresario.

Según Durán, Vernot le ofreció ese día un soborno de dos millones de dólares para comprar su silencio, exonerar a Mattos de toda responsabilidad y asumir toda la culpa de los sobornos a los jueces y funcionarios.

En agosto pasado, durante el juicio a Vernot, Luis David Durán relató este episodio y habló de su reacción.

“Perdí, perdí mi compostura. Literalmente me enfermé, me envenené, me emputé, con el perdón suyo, señora juez y señora secretaria. Recuerdo que me paré de la silla como un cohete extendiendo las manos y diciéndole a Alex Vernot ‘yo no quiero un peso de esos hijueputas’, porque me parecía una bellaquería que yo estaba en la cárcel y me estaba ofreciendo dos millones de dólares para que yo me echara la culpa completa de lo que yo no había hecho”, dijo.

El abogado Alex Vernot también resultó detenido y acusado por estos hechos, pero recuperó su libertad por vencimiento de términos y hoy está fuera del país, aunque sigue jurándose inocente.

El abogado Durán contó descarnadamente: “Lo que se pretendía era callarme definitivamente”.

Por ahora, esta es la radiografía del caso Mattos. Como cosa curiosa, la jueza Hernández que aceptó el soborno, tal como el empresario, dice que tiene problemas de salud y que deberían darle prisión domiciliaria.

Por su parte, el otro juez, Reinaldo Huertas, apenas fue destituido hace dos semanas y su juicio nada que arranca. Solo Huertas, Vernot y Mattos se han declarado inocentes en este escándalo que ya suma 11 personas condenadas.

Sin embargo, la última carta del empresario a la Fiscalía apunta a aceptar algún grado de culpabilidad.