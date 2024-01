Ciro Ramírez no es el único congresista salpicado en red de corrupción de Mario Castaño

El caso por el que fue condenado el exsenador Mario Castaño no solo salpica al congresista Ciro Ramírez. “El objetivo de la organización criminal estaba conformada por varios senadores de la República, no solo por Ciro Alejandro Ramírez”, aseguró Ángela Córdoba, fiscal del caso.



La fiscal describió el modus operandi de la red de corrupción que se creó para direccionar más de 15 contratos del Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío.

“Que al menos desde el año 2021 hasta la fecha se ha estructurado una organización criminal que tenía como fin principal lograr el direccionamiento de la contratación estatal. A la fecha se ha logrado identificar que una de las entidades objeto de interés de senadores de la República, como lo son Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto, Carlos Motoa y otros políticos, es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad que para el año 2021 autorizó, en el marco de la convocatoria 001 de 2020, la suscripción del contrato interadministrativo 670 del año 2021 por un valor de 48.660.119.107 pesos”, indicó.

De acuerdo con la investigación, la supuesta división de ese contrato se hizo así: “Los senadores Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto, Carlos Motoa se dividieron entre ellos los recursos que se obtenían con ocasión a la contratación derivada, que es el contrato 670, y cada uno de ellos contó con un subgrupo de particulares, entre los cuales se encuentran contratistas y lobistas para lograr el direccionamiento irregular de la contratación estatal”.

Entre los testigos estrellas del caso se encuentra Pablo César Herrera Correa, gerente de Proyecta Quindío y capturado por supuestamente ayudar al direccionamiento de esos contratos y quien hoy se encuentra en negociaciones con la Fiscalía.

Según un informe del CTI, donde se recopilaron varios de los interrogatorios de Herrera, el senador Carlos Motoa estaría implicado con los movimientos de los contratos que se hicieron en el Valle del Cauca.

"En cuanto al departamento del valle del Cauca, refiere Pablo César Herrera Correa, que los proyectos tenían dos dueños, siendo el primero el senador Carlos Motoa, para lo cual Pierre García le dio el contacto de Giancarlo Storino para cuadrar los nombres de las empresas a invitar para los municipios de La Unión y Andalucía, ganando el contrato de La Unión un ingeniero de apellido Salazar, quien se encontraba temeroso de iniciar las obras por el escándalo en que se encontraba Proyecta y además por la ley de garantías", dice el informe del CTI.

El pasado 19 de diciembre, la Fiscalía imputó cargos a Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, quien, según el ente investigador, recibió visitas de congresistas y lobistas en su oficina para direccionar de manera ilegal esos contratos.

Incluso, la Fiscalía tiene en su poder interceptaciones. Una de ellas es entre Juan Carlos Martínez y Santiago Castaño, implicados en el caso, donde se revelan los movimientos de la organización.



Santiago Castaño: ¿Y ya están aprobados los proyectos y todo, o qué?

Juan Carlos Martínez: Ya, ya están aprobados y están esperando hablar con ella y con una señora, entonces Mario metió ahí lo de tres senadores más. Y me dijo: ‘Listo, mano, usted hace esa vuelta y le responde a la gente, hermano’.

Castaño: ¿Y sacaron un solo contrato por 60.000?

Martínez: No, no, no. Son varios.

Según la investigación, cada congresista se repartía a contratistas quienes posteriormente tenían que entregarles las coimas por los contratos adjudicados.

“Se saca entonces y se acredita la tesis de la Fiscalía General de la Nación de que existe por cada senador un grupo de operaciones y que funciona cada grupo como una verdadera empresa criminal”, aseguró la fiscal Córdoba.

Explicó cómo esa organización criminal en cabeza de Mario Castaño se dividió los contratos departamentales.

“Además, en diligencia de interrogatorio del 16 de agosto del año 2023 adelantada al señor Alejandro Noreña Castro, manifestó lo siguiente respecto de la Comisión Cuarta del Senado: ‘Si bien es cierto que para el año 2021 mi relación política y amistad con Mario Castaño estaba completamente rota, tanto Pablo Herrera como Juan Carlos me cuentan que se ven en el restaurante vía Chinchiná, Caldas, el primer semestre del año 2021. A mí Juan Carlos siempre me manifestó que el cupo del DPS era del combo. Mario Castaño siempre aducía al combo, era el llamado Triángulo de las Bermudas de la Comisión Cuarta del Senado de la República, es decir, que solo pasaba lo que ellos querían. Mario siempre hablaba de Lemus, Abraham, Sammy y el combo’”, relató la fiscal.

Aunque estos congresistas son varias veces mencionados en los documentos en poder de la Fiscalía y trasladados a la Corte, el alto tribunal aún no toma una determinación frente a sus casos.

En comunicación con Noticias Caracol, el senador Carlos Fernando Motoa negó cualquier tipo de cercanía con Ciro Ramírez o Mario Castaño, e incluso aseguró que nunca ha hecho parte de alguna comisión económica.