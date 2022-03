Cleiner Almanza y su dolorosa lucha de 30 años para encontrar a su hermano desaparecido

La defensora de derechos humanos Cleiner Almanza Blanco ha buscado a su hermano que desapareció hace más de 30 años de los Montes de María. En esa búsqueda, ha sido violada, torturada y amenazada. Cuando por fin al parecer tiene indicios de donde puede estar su hermano, las instituciones no han estado de su parte, por lo cual ahora libra una batalla jurídica.

Sacándome ese dolor que tengo en este cabello y en este cuerpo. Sé que van a venir de aquí en adelante no dolores, sino que van a venir recuerdos pero ya no con dolor. El dolor lo tiene que sentir aquel agresor que fue el que cometió el daño contra mí y contra nosotras, los familiares.

Ese dolor del que habla Cleiner Almanza Blanco comenzó hace 30 años cuando su hermano Julio César Blanco Vides desapareció del Carmen de Bolívar, Montes de María.

“Él es campesino, porque a él le gustó mucho la agricultura, porque a el le gustó mucho el campo y cuando el salió del campo desaparece del pueblo, que es del Carmen de Bolívar, donde se pierde”, relata Cleiner.

Desde ese entonces, emprendió largas caminatas por cada rincón en aquellos lugares donde le decían que habían visto a su hermano, así se tratara de territorio paramilitar donde le ocurrieron hechos atroces.

“Tortura, violencia, secuestro, violencia sexual dentro del secuestro, violencia sexual en la búsqueda de mi hermano”, explica la mujer.

A pesar de cada atrocidad, de ser víctima de la violencia sexual, de recibir amenazas, Cleiner no se rindió hasta que finalmente al parecer encontró a Julio César, su hermano, con la ayuda de la Fundación Nidia Erika Bautista.

“Hemos tratado de impulsar la investigación para que se establezca la verdad de los responsables, de su desaparición, pero también tenemos adelantadas unas acciones jurídicas con relación a la búsqueda, teniendo en cuenta que se consiguió información con la cual se pudo verificar que el cuerpo se encuentra inhumado en un cementerio municipal de Sincelejo, en donde se construyeron nuevas bovedas encima”, indica Andrea Torres, abogada de la Fundación Nidya Erika Bautista.

Un documento de Medicina Legal de la seccional de Sucre probaría que los restos de Julio César Blanco Vides, hermano de Cleiner Almanza, están en una fosa común en el cementerio de Sincelejo. Lo sorprendente es lo que dice uno de sus apartes.

(...) la ubicación del cuerpo no es posible su localización, puesto que sin previo aviso de la administración del cementerio en ese momento pavimentó y construyó bóveda por encima de estas fosas haciendo perder la ubicación de todos los cuerpos CNI de los años 1972 al 1999.

Con este indicio en mano, Cleiner tocó puertas, pero todas las entidades involucradas se tiraban la pelota. Con la ayuda de la Fundación Nidia Erika Bautista, interpuso una acción de tutela ante el tribunal superior de Cartagena que falló a su favor para que los restos de su hermano fueran exhumados. Sin embargo, el fallo fue impugnado por las entidades involucradas, pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión y ordenó que:

(…) en el término máximo de dos meses, formalice el proceso con las autoridades pertinentes a fin de efectuar de forma segura y adecuada la exhumación de los cadáveres no identificados en la zona donde podría encontrarse el hermano de la demandante.

“En el 2019 le dieron exactamente el tiempo que pedían las instituciones para entregarme a mi hermano, o sea la entrega digna de mi hermano para darle cristiana sepultura. Pasado ese tiempo no hicieron nada. Se vino el 2020 y es cuando viene para el mes de marzo la pandemia y desde ahí ellos se agarraron de la pandemia”, explica la víctima.

El pasado 8 de diciembre, en el cementerio de Sincelejo, Cleiner Almanza se despojó de su cabello, en un acto de resistencia ante la inoperancia de las instituciones que se niegan a permitir que ella y su familia le den cristiana sepultura a Julio César y también para olvidar.

“Lo hice en resistencia, persistencia y porque ya quise votar el dolor, tenía como rabia si del dolor que llevaba por dentro porque ya me siento una mujer liberada desde que me quité el peso del cabello porque, cuando me agredían sexualmente, me agarraban era por el cabello, cuando andaba buscando a mi hermano todos los golpes que recibí en mi cuerpo pero de igual manera me agarraba mi cabello largo y el cabello a mí me daba mucha nostalgia y me da mucho dolor y rabia cuando me lo veía. Me llenaba de mucha angustia mucho estrés y eso me está informando cada día más y más y más”, relata Cleiner.

El Tribunal Superior de Cartagena abrió un incidente de desacato el 10 de febrero de 2022 en contra del fiscal 80 especializado de justicia transicional, el alcalde municipal de Sincelejo encargado, el director de Medicina Legal, el director de la Unidad de Víctimas, la defensora del Pueblo y la procuradora regional de Sucre.

Noticias Caracol buscó a la administración municipal y señaló que se abrió una licitación para hacer la exhumación y que nadie se presentó por lo que se declaró desierta, ya que nadie en Sincelejo tiene la experiencia para hacer el procedimiento.

Para Cleiner sigue la intranquilidad y zozobra porque aún no sabe la verdad de por qué se lo llevaron del Carmen de Bolívar y por qué aparece en el cementerio de Sincelejo. Preguntas que aún no tienen respuesta pero que la lucha de esta mujer aún busca obtener.