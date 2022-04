Conductores dicen no querer manejar por las carreteras de La Guajira debido a 'los cazarretenes'

Muchos conductores ya no quieren ni manejar por las principales vías de La Guajira debido a los contantes robos cometidos por un grupo identificado por la autoridades llamado como 'Los cazarretenes'.

Puede ser de su interés: Como si fueran mercancía: con catálogo ofrecen menores de edad en playas de Cartagena

Desde las cuatro de la mañana en la Troncal del Caribe, en Riohacha, salen decenas de carros que funcionan como servicio público informal hacia municipios como Maicao, Manaure y Uribia . Van cargados de personas y maletas. Uno de los conductores, recientemente asaltado, le contó a Noticias Caracol de esa mala experiencia.

Publicidad

“Había como cinco manes, me metieron hacia una trocha, me quitaron el carro y todo lo que cargaba, 800 mil pesos, más el producido del carro (...) Tocó pagarle dos millones de pesos por el rescate del automóvil”, declaró este conductor, quien pidió no ser identificado.

Sin embargo, este no es el único caso, pues don Domingo Gómez, quien se ganó la vida durante 20 años transportando personas a otros municipios, cuenta que ya no lo hace porque fue asaltado en dos oportunidades y en la última casi pierde la vida.

Publicidad

“Me quitaron dinero y el celular y me pidieron que quitara el pasacinta y dijeron 'aquí no hay respeto, ya nos echaron la Policía, vamos a quemar el carro'”, dijo Domingo Gómez.

Según algunas víctimas, estos delincuentes terrestres aprovechan principalmente cuando los vehículos disminuyen la velocidad, debido a los reductores, y los roban.

Publicidad

“Aprovechan ese transcurso que uno disminuye la velocidad y le salen de parte y parte de la vía, por lo general tienen armas largas, fusiles y escopetas y como uno disminuye la velocidad, lo obligan a uno a bajar los vidrios, le abren la cajuela y se roban las pertenencias”, indicó Arturo Pabón, una conductor que fue asaltado cuando conducía de Riohacha hacia Maicao.

También lea: Identifican a bebé hallado muerto en playa de Santa Marta

Las autoridades han desarticulado varias bandas dedicadas a este tipo de hurtos. Durante los operativos han encontrado armas, cartuchos de fusil, granadas y elementos hurtados.

Publicidad

“Se siguen haciendo diligencia de allanamientos por unas actividades investigativas que se están adelantando y la intención es afectar estas estructuras criminales y volver la movilidad a los que utilicen ese eje vial”, afirmó el coronel Gabriel García, comandante de la Policía de La Guajira.

Son tantas las denuncias y robos, que la Policía creó el grupo llamado los "cazarretenes", que busca dar con estos delincuentes.

Publicidad

“Varios objetos criminales salen tirándole objetos a los conductores y el fin es confundirlos para identificar, individualizar y dar con la captura de estos actores criminales”, señaló un investigador de la Sijin.

Estudiantes, trabajadores, conductores y hasta caminantes insisten en que la seguridad debe mejorar en estas vías, pues temen terminar muertos en medio de un robo.