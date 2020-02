“Convirtieron mi campaña en una especie de lavadero de pesos”: Ernesto Samper

El expresidente reiteró lo dicho a la Comisión de la Verdad sobre el proceso 8.000 y asegura que a Álvaro Gómez lo mataron por no participar en un complot.

“La justicia estableció que me robaron en la campaña. Los administradores se quedaron con los pesos limpios y metían el dinero del narcotráfico. Convirtieron la campaña en una especie de lavadero de pesos”.

“Aparecieron militares que de alguna manera sobre el proceso 8.000 empezaron a montar un proceso conspirativo. Había tres niveles, uno de comentarios de coctel; otro ideológico, que comenzaron a tomar decisiones y unos conspiradores de sangre, dispuestos a matar”.

“Ahí es donde yo creo que hay una estrecha vinculación entre el proceso 8.000, la conspiración y el asesinato de Álvaro Gómez”.

“La muerte de Álvaro Gómez fue para ellos muy delicado. Él no quiso estar en la conspiración”.

“Mi posición ética es la verdad. Nunca le mentí a la gente cuando le dije que no sabía. Me arrepiento de no haberlo sabido antes. Solamente hasta que habló Botero nos dimos cuenta de que nos habían robado la campaña”.

Vea aquí la entrevista completa: