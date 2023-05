Coscuez, población esmeraldera de Boyacá que vive en medio de la riqueza y la pobreza

Entre las montañas de una región que huele a riqueza se escriben historias macondianas. Cada rostro refleja una realidad que, para muchos, resulta imposible de creer. Noticias Caracol llegó a Coscuez, en el municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá, donde el resplandor del verde de las esmeraldas que celosamente custodian los trabajadores también deja ver una cara donde la pobreza de las familias que es innegable.

“Aquí hay muchísima gente pobre, muchísima gente que estamos como sobreviviendo", dijo Alonso Lancheros, guaquero.

¿Usted creería que de este lugar han salido algunas de las mejores esmeraldas del mundo? Es que por muchas pagaron miles de dólares, mientras la región sigue sumida en una profunda crisis por falta de oportunidades. Esa es la realidad que entre renglones se cuenta para esta región.

"Es una región que han sacado muchos millones, pero esos millones no quedan acá en la región, sino que quedan afuera, acá hace falta apoyo a los jóvenes para el estudio, a la gente pobre, a las rutas, a las vías", expresó el guaquero Cristian Espejo.

Publicidad

Muchos se preguntan en dónde están las ganancias de las regalías, pues la gente susurra que se perdió por el camino, otros no dudan en decir que se la robaron, pero más de uno quedó frío con la siguiente explicación.

"Hoy reposan en el Ministerio de Hacienda 22.000 millones de pesos por pago de regalías de una empresa minera acá de nuestro municipio, de esa 10 mil o 12 mil millones de pesos hacen parte del sistema anterior de regalías. Esto quiere decir que esos 12 mil millones deben ser distribuidos en los municipios productores de esmeralda. Lastimosamente, lo que nos duele a nosotros es ver que, de 12 mil millones, a mi municipio solo le van a llegar 760 millones de pesos, el 6%, y lo demás será distribuido", afirma Neyder Obando, alcaldes del municipio de San Pablo de Borbur.

Coscúez se convirtió, además del lugar de donde salen algunas de las mejores esmeraldas del mundo, en el punto de encuentro para comercializarlas. Por donde se mire, hay alguien con gemas, pero no todo es color de rosa.

Publicidad

"Hoy los precios son elevados, vale mucho la esmeralda y hay poquita”, indicó Rosa Rodríguez, trabajadora en Coscuez.

En esta zona viven más de 2.500 familias. Por ejemplo, María es una líder que con firmeza habla del proceso de paz que se logró hace más de 30 años y que señala que debería ser ejemplo nacional.

"Pues lo que venga de las esmeraldas que sea para el occidente Boyacá, o las minas que realmente son esmeraldas, que lo del carbón sea el carbón, que lo del oro sea del oro, pero cada cual en su región, porque es que esa es exactamente la problemática social que se vive aquí, de nada sirve las regalías de una empresa como esta", afirmó Maria.

En medio de la visita, invitaron al equipo de Noticias Caracol a uno de los socavones. Entrando se siente el calor que estos guaqueros aguantan por horas.

Publicidad

"Nosotros podemos trabajar dos meses, tres meses y no hacemos 100 pesos porque no sale esmeralda, ya no llega uno a la zona productiva", manifestó Fidelino Torres, guaquero Coscuez.

De regreso, el equipo de Noticias Caracol se encontró con un grupo de abuelitos que en algún momento fueron guaqueros. Hoy muchos de ellos están solos, sin dónde vivir, sin un hogar en donde terminar de pasar sus días, solo logran comer gracias a un programa del municipio.

"Honestamente, el dinero aquí se ha visto, pero por miles de millones, pero desperdiciados, otros de mil. Uno se va, goza, se divierte, tiene casa, tiene fincas, sus familias las tiene bien y otros que tuvieron morros grandes de esmeraldas y millones están en la miseria”, indicó el guaquero retirado Carlos Arturo Correa.