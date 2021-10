Delimitación del páramo de Pisba: ¿abarcaría casi el 65% del municipio de Socotá?

Los paisajes en Socotá, Boyacá, pueden alcanzar una temperatura inferior a los cero grados centígrados. la majestuosidad de sus frailejones y vegetación, guardan el paso heroico de la ruta libertadora, pero ahora, son la razón de lucha de sus habitantes.

“Nosotros ya viejos ¿para donde nos vamos a ir si nos sacan de aquí?", manifestó el campesino de Socotá, Miguel Blanco Barrera.

De los 37 páramos del país, el de Pisba es el único sin resolución de delimitación , pues continúa en un proceso de socialización, que para muchos no quiere decir que no se lleve a cabo sobre las líneas ya establecidas.

“Los del ministerio le hablan de unos términos jurídicos muy exactos, de una metodología diferente y, hoy, lo que los campesinos quieren es que las hablen claro", dijo el alcalde de Socotá, William Correa.

"Ellos vienen y nos hablan entre comillas, fino, y nosotros, pues no les entendemos qué es lo que van hacer con nosotros", agregó el campesino Miguel Blanco.

La delimitación que se hizo en algunas zonas fue sobre los 2600 metros de altura y no de 4.000 metros, como se ha hecho en otros páramos.

"Después del análisis que hace el instituto Alexander Von Humboldt y traza la línea que se envía a Corpoboyacá y al Ministerio de Ambiente. El 65% queda bajo jurisdicción de estás entidades y el 35% queda en jurisdicción del Municipio", afirmó el personero de Socotá, Daniel Fernando Niño.

Para quienes llevan décadas en el lugar, no se tuvo en cuenta el factor socioeconómico y los más afectados son los campesinos por la delimitación del páramo.

"Yo me hecho casi las 5 horas de caballo para ir a ver una vaca que es lo tengo allá para así poder sostener a mis hijos y mí señora porque aquí no ganamos un miserable peso", expresó José del Carmen Blanco, otro campesino de Socotá.

Como Don José, la historia se repite, la gran mayoría dice que donde siembran o tiene sus animales, son pequeñas parcelas, muchas lejos de la zona donde realmente hay flora y fauna de páramo.

"Yo no tengo si no está huertica de aquí y que lleguen y me digan no ya usted no es el dueño, entonces, ¿para dónde se va ir uno?", comentó el campesino José Jaime Mendivelso.

De darse la delimitación, cerca de 6 mil personas se verían afectadas.