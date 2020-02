Doble atropello: camioneta adscrita a la Armada mató a jovencita y la justicia nada que llega

Desde hace 6 meses, una familia en Boyacá viene dando esta pelea legal. Afirman que el conductor del vehículo reconoció que iba con exceso de velocidad.

El lujoso carro de la Armada atropelló a Karen Lorena Barreto, de 15 años, cuando se dirigía a los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia, el pasado 7 de agosto, hacia las 8:20 a.m.

Su papá llegó al lugar, en la vereda Supatá, minutos después y el recuerdo es estremecedor.

“Cuando llegué al lado, levanté el cabello y conocí que era mi hija. Yo la toqué y ella estaba tiesa. Me acerqué y le dije al conductor: 'usted me mató a mi hija'. Él llegó y me dijo: ‘no, cuando yo vi a su hija fue encima del carro, no alcancé a frenar’. Le dije: 'pero usted venía a alta velocidad' y él me dijo ‘sí, sí, yo venía a alta velocidad”, recuerda José Yovany Barreto Briceño, padre de la jovencita.

Karen Lorena iba para el colegio a una presentación de baile por el Bicentenario.

Su familia dice que la camioneta de placas EAM037 que la atropelló iba a 120 kilómetros por hora en una zona que permite máximo 50.

El vehículo era conducido por un infante de Marina, quien se rehusó a firmar el informe de Policía y el croquis del accidente, tal como se ve en unos documentos. Es lo último que supo la familia de la Armada.

Es más, nadie de esa entidad ha asistido a dos audiencias de conciliación citadas por la Procuraduría para atender el caso.

“Lo que yo he querido es que se haga justicia y ellos no aparecen; al menos que nos pidan disculpas o algo, pero ellos no hacen nada”, añade Barreto.

Además, emprendieron una acción legal para exigir una reparación por la tragedia. Según sus cuentas, el Estado debe indemnizarlos con una suma de 904 millones de pesos.

Entretanto, la Armada no esquiva su responsabilidad, pero asegura que no se ha acercado a la familia para no afectar los procesos.

El capitán de fragata Óscar Andrés Cordero señala que el infante de Marina involucrado sigue activo porque debe respetársele su presunción de inocencia, que prefiere que las autoridades determinen con certeza si hubo o no exceso de velocidad y que todo esto es un lamentable accidente.