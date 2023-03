¿Dónde está Yanis? Desesperada búsqueda de una madre para hallar a su hija desaparecida

Carmen González Poso es la mamá de una joven desaparecida que no dejó rastro en el trayecto del trabajo a la casa. Así habla de su drama:

“Siempre me asomo a la ventana, como de costumbre. Y más ese día que yo era espérela y espérela en la ventana, y no se asomaba, no la veía llegar en la recta”

Su hija de 21 años, Yanis Sierra Flórez, desapareció en tan solo 10 minutos, en la noche del 18 de diciembre de 2022 cuando regresaba de su sitio de empleo.

“Cada momento, cada rato, tanto de día y noche me levanto. A la hora que me despierto me asomo a la ventana, a mirar y nada”

Publicidad

Vea otro informe especial: Flores colombianas para el mundo: así se trabaja en esta industria que impulsa la economía

Yanis, regresó de Montelíbano, Córdoba en la costa Atlántica, hace un año, donde dejó su pequeño hijo al cuidado de la abuela paterna después de una relación frustrada. Vivía con su mamá y sus tres hermanitas menores, su mamá había enviudado por segunda vez recientemente y necesitaba su apoyo económico.

La familia vive en alquiler, en un barrio humilde del corregimiento Puerto Caldas de Pereira, Risaralda. Vecino al municipio de Cartago en el norte del valle, una zona marcada históricamente por la violencia, que actualmente enfrenta el auge del microtráfico y el sicariato de los combos.

El día de de los hechos

Publicidad

Cuenta la señora Carmen cómo ocurrieron los hechos ese domingo de diciembre en la noche:

“Ella entraba a las 2 de la tarde y salía a las 8. El domingo yo salí a acompañar una amiga al entierro de su hijo. Fui al velorio, después al entierro y llegué a la casa como a las 6:30 de la tarde, estaban las otras niñas acá, les dije que me iba a tomar una pasta que venía con dolor de cabeza y me tomé dos acetaminofén y me acosté en la cama. Ahí quedé dormida. Claro, con el celular al lado, porque ella siempre me mandaba un (mensaje de) WhatsApp".

Tenían una rutina diaria en las noches cuando Yanis regresaba del trabajo: le enviaba un mensaje para que su mamá saliera a su encuentro; el punto era antes de pasar el puente peatonal “porque es un pedazo donde pasaba la carrilera del tren antes, por ahí no hay energía, hay maizal de un lado y del otro y eso era como miedoso".

El drama de las madres buscadoras en Colombia

Publicidad

Testigos vinculados a la investigación aseguran haber visto a Yanis hablando por celular, justamente antes de pasar el puente. Estaba enviando un mensaje de WhatsApp: “¡Mamá, ya!”.

Mirando su celular, la mamá reconstruye su último diálogo:

“Yo no escuché el mensaje y a las 8:07 me llamó, cuando ya estaba en el puente y me dijo: “mamá, ¿dónde viene?”, y yo le dije: “¡Ay, mami! Yo me quedé dormida”. Ella me dijo: “Mamá, si está así mejor quédese allá, porque de todas maneras yo estoy acá en el puente".

Publicidad

La señora Carmen sabía que solo le quedaban 10 minutos para ver desde la ventana la figura espigada de su hija. “Le mandé un WhatsApp y le dije: “mami, ¿dónde vienes que no te veo ni siquiera en la recta?” Se fueron los dos chulitos, pero no los leyó, más raro se me hizo porque ella nunca me deja sin leer un mensaje”.

La señora Carmen le envió un último mensaje de voz pidiéndole que se reportara. No recibió respuesta: “Le marqué y se fue. Sonó y se fue a buzón, al sistema correo de voz”.

Eran las 8:29 minutos de la noche de ese domingo cuando se apagó para siempre el celular de Yanis. En medio de su conmovedor relato, a la señora Carmen la asalta el arrepentimiento:

“He pensado que, si yo hubiera ido a buscarla, que si no le hubiera hecho caso y me hubiera ido, así como hubiera ido, tal vez no hubiera podido suceder eso. O hubiera sido peor"

Publicidad

Un equipo de reportería de Noticias Caracol llegó hasta el Puente La Máquina, en el corregimiento de Puerto Caldas, Risaralda, para recorrer los últimos pasos que dio la joven esa noche.

Fue una noche larga de búsqueda. “Unos iban a los hospitales en Cartago a avisar y los otros regresamos a buscar en el puente. A las 3 de la madrugada paramos la búsqueda, los policías dijeron que el maizal era muy inmenso y tan oscuro que nos podíamos ir a un hueco, eso es muy inmenso”.

Con las primeras luces del día, esta vez con la ayuda de la Policía y el cuerpo de bomberos local y de Pereira se inició el operativo de búsqueda de la joven desaparecida.

Publicidad

Reconstrucción de la búsqueda de joven desaparecida

Reconstruimos la búsqueda de la joven con la colaboración de bomberos de Pereira. Alejandro Arango, su director, comandó el operativo de localización y rastreo de la joven desaparecida durante una semana.

"Inmediatamente nuestra unidad que se encuentra en el puente de la máquina hace su primer desplazamiento. Se ubican en este punto y hacen las acciones de verificación, de inspección y mirar el área con unidades caninas, y la tecnología de drones”, indicó.

El director de Bomberos tenía con su grupo de búsqueda el perfilamiento de la joven que buscaban: “Una persona entre 20 y 25 años, de género femenino y color trigueño y teníamos las fotografías, es decir que ya teníamos un indicio de la persona completa que nos estaban reportando”.

Publicidad

La tarea de búsqueda tenía sus retos, sobre el terreno: “El maizal estaba muy alto, al ingresar no podíamos vernos sino hasta que se movían las matas”.

Decidieron barrer el centro de los cultivos con drones con detectores de calor. Mauricio Toro bombero experimentado estuvo al frente de la búsqueda de la joven desaparecida. “El maizal para la época de la desaparición estaba completamente alto, aproximadamente de 3 metros con 50. Realmente estábamos buscando que el maíz no estuviera cortado y afortunadamente ni por alguna de las partes, ni por el río el maíz estaba cortado. No teníamos indicios de que una persona hubiera pasado por ahí".

El sobrevuelo de nuestro dron deja ver los más de 25 mil metros cuadrados que tiene el plantío que se extiende a lado y lado de la carretera. El reto para el equipo de rescate era encontrar a la joven.

Publicidad

Tenían una tercera búsqueda sobre el río La Vieja, un caudal que ha contado el hallazgo de personas desaparecidas en otras ocasiones y que comunica a Puerto Caldas con el municipio de Cartago, Valle. El bombero que encabezaba el grupo de búsqueda Mauricio Toro, es claro: “Es un río muy caudaloso, sobre el río tenemos un paso a paso. Se hace la verificación de la ribera viendo las orillas y cuando un cuerpo cae y muere el cuerpo sale flotando y ellos hace un barrido río abajo”.

Añadió que buscaron “más o menos 600 metros hacia la parte de abajo y unos 100 metros hacia la parte de arriba”. No obstante, “tampoco encontramos nada, o sea, ahí se descartaría un suicidio, un homicidio, tirada al río. Se descartaría si a la orilla del río se encontrara cualquier tipo de prendas o indicio que indicara eso".

Incluso realizaron el monitoreo de aves de rapiña que dieran aviso de una trágica notica sobre el cuerpo de Yanis, pero no ocurrió. Era como si a Yanis se la hubiera tragado la tierra.

Un indicio importante sorprendió al grupo de búsqueda y a la familia de la joven. Eran las 4:30 del lunes, día siguiente a su desaparición. El bombero Toro lo testificó:

Publicidad

“Nos informan que encontraron unos elementos que eran de la chica desaparecida aproximadamente a unos 800 metros fuera de la zona del puente en el sector de Puerto Caldas. Era una zona donde ya habíamos pasado en las horas de la mañana y encontraron básicamente unos tenis que la familia nos informó que eran de la chica desaparecida, un reloj y otras pertenencias".

Una pregunta que tuvo su respuesta en la mamá buscadora:

“¿Me dice usted que los zapatos estaban perfectamente colocados, como si alguien se quitara los zapatos y sin cordones?



“Sí, junticos así y más todavía donde ya habíamos buscado, y por donde uno pasa ni a un metro. Y no estaban metidos en el maizal, sino puestos así y el reloj ahí, un reloj inteligente”.

¿Y usted que piensa de que estén sin cordones?

“Que los cordones los usaron para amarrarla porque mi hija dio guerra, mi hija era de temperamento”.

El rastro de Yanis, las pistas

Publicidad

Su par de zapatos sin cordones, el reloj pulsera inteligente, una tira plástica de inmovilización rota y monedas regadas en un sitio visible están en poder de los investigadores de la Fiscalía.

La mamá visita el lugar casi que a diario para repartir volantes de su hija a las personas que pasan. Ella asumió la búsqueda.

En el lugar, la mamá colocó un cartelito de búsqueda. Ahí permanece hace dos meses para que Yanis no quede en el olvido.

La pregunta que tanto la mamá como los que conocen el caso, y hasta las mismas autoridades se hacen es: ¿Quién colocó esos indicios?, ¿Qué mensaje quería dejar al hacerlo? Y, de ser así, estarían frente a una desaparición forzada o en el peor de los casos, ¿un feminicidio?

Publicidad

Una pregunta humana que teníamos que hacerle al bombero que dirigió la búsqueda fue “¿usted es padre de familia encuentra los tenis sin cordones usted qué pensaría?”. A esto respondió: “Pues en podrían ser quitados realmente o puestos en una escena. ¿Usted como padre de familia que pensaría? “Que mi hijo realmente no está desaparecido, sino que pudo ocurrir una desaparición forzosa”.

“Yo la he buscado, no solo en ese maizal, sino por muchas partes de acá, en el valle me he desplazado a Obando, Zarzal, la Paila, Overo, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, pegando volantes, buscando. Donde sea yo voy por mi hija, porque yo sé que mi hija está viva. Yo lo que les pido a las personas que tengan a mi hija que por favor me la devuelvan porque no saben cómo estoy yo sufriendo, y para mí ha sido una eternidad" – mamá de Yanis

Y, ¿dónde está Yanis?

Publicidad

Solo bastaron 10 minutos para que la joven desapareciera sobre el puente de La Máquina, un camino cotidiano por donde otras jóvenes y niños pasan. ¿Dónde está Yanis, la jovencita alegre de los tatuajes de la rosa y el corazón?, Es la pesadilla de una madre que no deja de buscar a su hija ni en los sueños.

Más de Noticias Caracol Investiga: