Eduardo Noriega sobre video de Sandra Navarro con Francia Márquez: “Sin duda, es una falla"

Eduardo Noriega es el delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, es decir, el responsable nacional de ese movimiento y quien había desmentido, uno a uno, todos los señalamientos sobre la posible colaboración de personas cercanas al narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare. Este martes, luego del informe especial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se refirió a los audios de Sandra Navarro.

Sobre este nuevo caso, Eduardo Noriega afirmó: “Nosotros hemos sostenido que la campaña a nivel nacional, los miembros de la campaña a nivel nacional, tenían claras instituciones de que no se podían recibir recursos, primero, por fuera de la estructura de la campaña, recursos que debían ser reportados al Consejo Nacional Electoral. Y segundo, había también advertencia sobre que la única persona que podía recibir recursos era el gerente de la campaña, el doctor Ricardo Roa”.

Según Noriega, “se adoptaron todos los controles para evitar que esta advertencia que teníamos en la campaña pudiera ser violada”.

Respecto a las responsabilidades que les cabría a los encargados de la campaña en Casanare, dijo que “existen responsabilidades institucionales de los directivos de las campañas y de personas voluntarias o afines a la campaña, que por cuenta y riesgo propio, según usted dice, a mí no me consta, solicitaban dineros a personas sobre las que existían sospechas de vínculos con actividades ilícitas. Si esto ocurrió, esas personas deberán responder a título personal, pero no lo podían hacer a nombre de la campaña. Si lo hicieron a nombre de la campaña, faltaron al deber de acatar las instrucciones que se daban a nivel nacional”.

En cuanto al episodio en el que Sandra Navarro se subió a una tarima donde estaba Francia Márquez, en Casanare, así respondió: “Sin duda es una falla, y si a usted periodísticamente le parece relevante, perfecto. Yo en lo personal creo que esas personas deberán dar explicaciones al partido, las vamos a solicitar porque sin duda es un error y es un error con una intención perversa permitir, ya advertida la campaña, permitir que una persona se suba a la tarima en esas condiciones. Es un error por el que deberán responder quienes eran responsables del acto".