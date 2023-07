El carbón que los contamina: familias en Tolú denuncian pérdida de cultivos y falta de agua potable

En zona rural de Tolú, Sucre, decenas de familias están desesperadas por la mala condición ambiental en la que viven. Dicen que no pueden respirar bien, el agua no es potable y algunos alimentos no los puede consumir. Culpan a un puerto de cargue de carbón.



La familia Argel Escobar, por ejemplo, vive hace 40 años en un lote en la joya del Golfo de Morrosquillo. Hoy, esa tierra, que es lo único que les queda, está sumida en una capa gruesa de un polvo oscuro. Aseguran que se debe a la manipulación del carbón por parte de la empresa Compas SAS, que está a solo un muro de distancia.

“Esto aquí era un vividero muy bueno, nosotros crecimos aquí y esto era maravilloso, pero desde que llegó la empresa, que empezaron con el carbón y esas cosas, la contaminación ha sido muy impactante”, relata Maritza Argel Escobar.

A sus ochenta años, Miguel Argel cosecha en el patio de su finca mangos y guanábanas. Él conoce sus tierras como la palma de su mano, pero dice que la cosecha ya no es como antes y que, además, el agua ya no es potable.

En un informe de una visita de la Secretaría de Salud del departamento de Sucre y la Alcaldía de Santiago de Tolú, efectuada el 5 de mayo del 2023, los funcionarios evidenciaron los siguientes puntos:

- La presencia de material particulado de color oscuro en viviendas y árboles.

- Se visualizó residuos derivados de la actividad de la empresa Compa SAS, cercanos a las viviendas de los afectados.



El documento está acompañado, además, de fotografías en las que se muestran cadáveres de animales y manchas oscuras en los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

La familia afirma que ya hasta han intentado negociar con la empresa para que les compre el terreno, pero no se ha llegado a un acuerdo.

Otro habitante de la zona, Moisés Caraballo, cuenta que padece dificultades de salud, como la pulmonía basal, y cree que el material particulado empeora su condición.

Un año antes del informe de la Secretaría de Salud del departamento, la Corporación Autónoma Regional de Sucre emitió un informe sobre la visita que realizaron al puerto de Compas SAS en Tolú, después de recibir una denuncia de la comunidad indígena El Palmar, sobre un "irresponsable manejo del carbón" por parte de la empresa. Los técnicos confirmaron en esa oportunidad las denuncias y abrieron el expediente de infracción No.153 de 2022, en el cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental.

Aunque se trata de un tema revisado por autoridades distintas, la Secretaría de Salud del departamento y la CAR Sucre, para las comunidades la situación sigue igual.

El puerto de Compas SAS es una de las principales empresas que en Colombia ofrece servicios portuarios y logísticos de buques de carga. Cuenta con 6 terminales de operación en el país. Le apuesta a la exportación de productos como el carbón a los mercados de Corea, Japón, Brasil, entre otros.

Según ellos, Tolú cuenta con una gran viabilidad para integrarse en la cadena de valor del 60% del PIB nacional, debido a su conectividad.

“Nosotros tenemos barreras artificiales que en un principio estaban rodeando las pilas de carbón con una altura de 8 m. Ahora se encuentran a 10 m de altura. Incrementamos la altura de las barreras. Al igual que tenemos un sistema para mitigar a través de humectación del producto que lo hacemos cuatro veces al día: 2 en la mañana y dos en la tarde”, asegura Eduardo Barney Aranguren, gerente de Compas S. A.