El primer denunciante contra el senador Mario Castaño: "La ambición rompió el saco"

Desde hace años, mucho antes de que cayera detenido Mario Castaño Pérez , el entonces procurador Diego Trujillo Marín empezó a documentar la mano larga del senador liberal y su grupo político. La misma que multiplicó sus tentáculos en 2019 cuando fue elegido presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Todo pasa por allí: el destino de las regalías, el Plan Nacional de Desarrollo, la distribución de recursos para entes territoriales y hasta la venta de bienes. La chequera del Estado, ni más ni menos.

“Es ahí, en ese manejo del dinero por el Estado central, donde se compran conciencias, donde se compran electorados”, dice sin rodeos Trujillo Marín.

Como delegado del procurador Fernando Carrillo para el Eje Cafetero, Trujillo levantó la alfombra de poder e influencia de Mario Castaño y se volvió una piedra en el zapato para él y sus alfiles políticos.

Terminó denunciado y señalado por el otrora todopoderoso senador, pero hoy el escándalo que puso a Mario Castaño tras las rejas parece darle la razón. Diego Trujillo fue el primer denunciante contra Castaño en enero de 2021 en la Corte Suprema de Justicia.

“Yo creo que la ambición rompió el saco y fue tanto lo que se quiso abarcar que ya se perdió el control que se debe tener cuando se tocan terrenos tan fangosos. Pero cuando usted se vuelve loco y lo que uno escucha en esas grabaciones en donde ya $10 mil millones no eran nada y que ya podían descartar esos contratos ya es que desborda cualquier cosa y ya la locura de la ambición cubre cualquier cosa”, dice el exfuncionario Trujillo.

El pasado 16 de junio, en un documento de 361 páginas en poder de este noticiero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento a Mario Castaño como cabeza de una presunta organización ilegal que manejó contratos millonarios en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y los ministerios del Interior, Deporte y Cultura, así como su poder para acomodar a sus fichas políticas en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sena, la Contraloría y hasta el Congreso.

“El congresista Mario Alberto Castaño Pérez (...) habría implementado un plan criminal que persiguió como propósito específico desfalcar el Estado (...) La posición personal del senador Castaño Pérez y la manera en la que presuntamente desplegó una extensísima red de corrupción para enriquecerse ilícita y desmedidamente denotan un elevado grado de culpabilidad”, sostuvo la Corte.

En ese contexto, según Trujillo Marín, “veo una situación que desafortunadamente para el senador Castaño no da buenos augurios para un final feliz y ojalá más bien ayude a esclarecer y acogiéndose a todos los beneficios que trae la ley destape cuál es toda la estructura que puede haber detrás de esta organización criminal que oculta tanto partido político en este país. Sería muy bueno que se investigara cuál fue en el gobierno que termina toda la cuerda que se le soltó a esa gran cometa de Mario Castaño en el manejo de esa ley presupuestal”.

Las interceptaciones telefónicas contra el senador Mario Castaño

Las pruebas contra Castaño son fuertes y abultadas. La Corte tiene en su poder centenares de interceptaciones telefónicas de la red del congresista, las confesiones de algunos de ellos y la ruta de los dineros que se habrían desviado en el pago de coimas.

Por ejemplo, el detenido contratista Santiago Castaño le dijo a la Fiscalía lo siguiente: “Cuando llega el anticipo de San Miguel, Juan Carlos Martínez me dice que toca dar el primer abono por mil millones ($1.000.000.000) que eran para entregárselo al senador Mario Castaño”.

En una conversación entre Santiago Castaño y Juan Carlos Martínez, mano derecha del congresista y hoy prófugo de la justicia, se evidencian las órdenes del senador para el manejo de la plata.

Santiago Castaño: ¿Y el hombre (Mario Castaño) está contento con usted?

Juan Carlos Martínez: Ese man está feliz, huevón. Ayer me dijo: “Juan, usted este año se sale de todas las deudas, huevón”. Dijo: “Con lo que va a ganar no lo quiero ver comprando carros, no lo quiero ver en nada, deje la plata pa que se monte en sociedades conmigo, en empresas, que yo le pongo a producir esa mierda”. Dijo: “¡Yo sé hacer plata! (...) Concéntrese, deje ese billete, que yo le digo dónde lo ponemos, hijueputa”.

En otra charla entre Juan Carlos Martínez y el senador Castaño, del 3 de febrero de 2021, se revela el poder burocrático de la organización:

Senador Mario Castaño: Bueno, ¿a quién metemos a esa Contraloría? Es que a mí me da una pereza ese Juan Carlos Gómez, huevón. Yo siento que es como botar ese puestico.

Juan Carlos Martínez: Hay que pensar bien esa vuelta, papi.

Senador Mario Castaño: Tiene que ser una persona que ponga voticos.

Y en este otro diálogo entre los mismos interlocutores, el 8 de febrero de 2021, se ven los planes de expansión en el Cauca de la presunta red criminal:

Senador Mario Castaño: Juan, pero fue que nos fue muy bien, ¿sí o no?

Juan Carlos Martínez: Papi, eso tiene un potencial el hijueputa, es que ese departamento (Cauca) tiene 1.600.000 habitantes.

Senador Mario Castaño: (...) Oiga, uno bien gonorrea siempre, ¡ja, ja, ja!

Juan Carlos Martínez: ¡Nooo! Por eso, usted sabe que se mete en una vuelta de esas, hermano, como debe ser y le digo pues que allá encontramos oro.

Telecafé, ¿trampolín político de Sandra Aristizábal?

De vuelta a las denuncias del hoy exprocurador Diego Trujillo, quizá la más delicada es que en 2020 Mario Castaño habría utilizado al canal regional de televisión Telecafé como trampolín político en favor de Sandra Aristizábal, entonces gerenta del canal y hoy su fórmula a la Cámara en el Quindío.

“Basta con que ustedes vean la publicidad que se dio como si fuera una líder política. Siendo una gerente administrativa de un canal regional parecía una presentadora de noticias o de programas sociales. Hay programas que ustedes pueden ver en los archivos donde la señora solamente le faltó vestirse de Papá Noel repartiendo regalos con presupuesto de Telecafé”, le dijo Trujillo a Noticias Caracol.

Según él, Mario Castaño le consiguió millonarios contratos a Telecafé. “Si Mario Castaño llegó a ser presidente de la Comisión de Presupuesto era un alfil clave para un gobierno que necesitaba la aprobación de esta ley y le dan juego para determinar y manejar el presupuesto para ciertas entidades. Y si esas entidades lo recibían con una gerente de Telecafé, quién se negaba a darle un contrato a un canal que le salía muy barato a una entidad que maneja muchos millones para un contrato pequeño que podía ofrecer una canal regional”.



Noticias Caracol revisó toda la contratación del canal regional durante la administración de Aristizábal entre enero de 2020 y marzo de 2021, cuando renunció para hacer campaña con Castaño, y encontró que Telecafé suscribió contratos por más de $40 mil millones.

Los más cuantiosos con varias entidades nacionales como el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo Rotatorio de la Cancillería, los ministerios del Interior, Cultura, Trabajo y Deporte, la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección. Algunas de estas entidades, según la investigación de la Corte, habrían sido tocadas por la red de Castaño.

“Cuando habíamos investigado temas de Telecafé, en cabeza de la hoy representante a la Cámara Sandra Bibiana Aristizábal, se pidió que se investigara por qué Telecafé había resultado una entidad tan poderosa, llena de contratos con entidades del orden nacional”, agregó el exfuncionario.

Con una particularidad que explica las denuncias cruzadas entre el senador Castaño y su fórmula política Sandra Aristizábal contra el exprocurador Diego Trujillo. En enero de 2021 Castaño publicó en su cuenta de Twitter varios audios de Trujillo en los que supuestamente presionaba a sus procuradores en el Quindío para que tomaran decisiones contra Sandra Aristizábal.

El senador Castaño habló de constreñimiento. Su trino decía: “Escuchen al procurador de tierras @diegotrujillom3 ¡Qué pesar de Colombia con esta clase de funcionario! Como diría un diputado amigo mío: ‘Eso es constreñimiento, digo yo, no sé’”

Castaño se refería a este audio que en 2020 le envió Trujillo a un procurador del Quindío: “Doctor Juan, ¿qué pasó con ese proceso de esa señora Sandra cuya suspensión decretó su antecesora y tumbó Edinson? Eso tiene que quedar en algo porque esa señora está haciendo bellezas en Telecafé. Entonces de pronto si se, cómo se llama eso, si se castiga y se destituye de ese cargo por el cual fue suspendida pues tiene que salir de Telecafé”.

Por estos hechos Mario Castaño denunció al exprocurador ante la Fiscalía y la Procuraduría calificó de arbitrario y excedido a Diego Trujillo y dijo que sus pesquisas contra Sandra Aristizábal quebraron la dignidad de la justicia.

La denuncia decía lo siguiente: “Comportamientos como los que se han denunciado, atribuibles a un funcionario arbitrario y excedido en su ejercicio funcional, constituyen faltas gravísimas (...) Buscar cualquier cosa que implique a la misma gerente (Sandra) Aristizábal Saleg en imaginarios actos de corrupción no son en modo alguno acciones regulares, legítimas y lícitas que puedan pasarse por alto de quien operando por fuera de la ley quebró la dignidad”.

En la otra orilla, Diego Trujillo Marín se declaró inocente y aseguró que Castaño lo amenazó en su momento con hacerlo meter a la cárcel. Al final, sin embargo, el que hoy está tras las rejas es él. Por eso cobra por ventanilla las denuncias que hizo contra Castaño cuando éste oficiaba como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado.

“Le dan esa oportunidad por su alta votación de ser el presidente (de la Comisión) de quien va a manejar los recursos nacionales para las regiones (y eso) era darle carta blanca de haber tocado puertas en todos los departamentos y gobernaciones y alcaldías ofreciendo dádivas y favorecimientos en la elaboración de la Ley de Presupuesto o apoyo para proyectos que la gente ha presentado desde las regiones”, insistió.

Noticias Caracol buscó a la congresista Sandra Aristizábal para conocer su versión de estos hechos. Según ella, del proceso penal de Mario Castaño solo sabe lo que han publicado los medios y nada más. Pero, eso sí, fue enfática en señalar que su actual fórmula política no hizo ninguna gestión por Telecafé durante su administración.

“No conozco y no tengo nada que ver en los temas que se investigan al senador. Las actuaciones administrativas se hicieron bajo el reglamento y las normas de Telecafé y el manual, normas y manual que venían de años atrás”, sostuvo.

La parlamentaria añadió que siempre ha actuado de forma correcta, que jamás se aprovechó del canal durante los meses de su gerencia y que decidió postularse al Congreso cuatro meses después de su retiro de Telecafé.

“Trece meses en los que me dediqué a mi actividad gerencial, donde nunca tuve un programa específico donde yo fuera la protagonista. Mis apariciones públicas fueron estrictamente las necesarias ya que nos encontrábamos en el confinamiento más estricto de la pandemia”, agregó.

Este noticiero también buscó a la defensa de Castaño, el exfiscal Jorge Perdomo, quien dijo que no podía manifestar nada en cámara por la reserva del proceso. Eso sí, señaló que su cliente es inocente, que está convencido de que los cargos en su contra no corresponden con la realidad y que pidió 50 pruebas para rebatirlos.

Más allá de las minucias del caso Castaño una cosa es cierta: por ahora la partida de las denuncias la va ganando el exprocurador Diego Trujillo.