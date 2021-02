El video de las disidencias de las FARC y los correos secretos del ELN que salpican a Venezuela

Noticias Caracol conoció un video y decenas de correos electrónicos de jefes del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela . Son documentos hasta ahora secretos que ponen en evidencia las alianzas con políticos, militares, negocios para la compra de misiles, narcotráfico y hasta una guerra entre esos grupos armados en el vecino país.

A 200 kilómetros de la frontera colombiana, en territorio venezolano, las disidencias de las FARC imparten instrucción política a grupos de campesinos. En Elorza, estado Apure, alias 'Julián Chollo', el segundo comandante del frente Acacio Medina, se dirige a una comunidad. El video fue grabado en mayo de 2020.

“Un hermanado y revolucionario saludo de parte de quienes estamos aquí. El saludo de las instancias superiores de la dirección del frente Acacio Medina, quienes hacemos presencia en este sector de esta querida tierra venezolana, esta hermana tierra venezolana”, comienza el discurso de un hombre que estuvo más de 20 años en la extinta guerrilla de las FARC.

'Chollo' es la mano derecha de alias ‘John 40’. Ambos dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias lideradas por Gentil Duarte. El grupo tiene su zona de influencia en Vichada y Guainía. Del lado vecino, en los estados de Amazonas y en los límites de Apure.

“Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, señala el enviado de las disidencias.

En su discurso expone los intereses y las supuestas alianzas de la estructura con fuerzas políticas del chavismo.

“Me enorgullece y me alegra mucho que haya caras nuevas en nuestro equipo de trabajo porque aquí quiero decirles: hemos llamado la crema del equipo de trabajo del PPT (Partido Patria para Todos), para que este partido se convierta en una fuerza de poder para la solución de esta problemática, que se convierta en una fuerza de Gobierno en apoyo al camarada Nicolás para sacar todas estas dificultades que se nos han venido presentando”, dice.

El PPT es una organización política minoritaria que por años ha sido aliada del chavismo.

“En Venezuela hoy tenemos el sartén por el mango y no justificaría que toda esa lucha de aquel camarada Hugo Chávez fracase. Y que somos conscientes de nuestra organización revolucionaria de las FARC-EP en la ayuda a consolidar este proceso aquí”, dice alias ‘Chollo’.

Aunque este video y cientos de correos dan cuenta de la presencia de estructuras guerrilleras en territorio venezolano, esta semana el presidente Nicolás Maduro lo negó tajantemente y acusó al Gobierno colombiano de dejar la frontera en el abandono.

“Tú te vas del lado colombiano, no hay autoridades, no hay militares, Policía, no hay nada. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, a las mafias contrabandistas, a los narcotraficantes. y también en esa frontera está lo que queda de la guerrilla colombiana, los restos de la guerrilla colombiana”, dijo Maduro durante una rueda de prensa.

Los correos secretos

Las evidencias de la presencia de los grupos delincuenciales colombianos del otro lado de la frontera son abundantes. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció decenas de correos electrónicos de jefes del ELN y comandantes de disidencias de las FARC con presencia en ese país. En estas comunicaciones hablan de negocios de narcotráfico, compra de armas y relaciones con altos mandos militares y dirigentes políticos venezolanos.

En poder de las autoridades hay comunicaciones en las que el mismo alias ‘Pablito’ , miembro del comando central del ELN y el hombre más poderoso del frente de guerra oriental, que opera entre Arauca y Vichada principalmente, da instrucciones a sus lugartenientes. Los correos apuntan a que esa guerrilla estaría actuando en operaciones de narcotráfico con altos miembros de la fuerza pública venezolana, a la que se refieren como “la alambrada”.

“Con los amigos de alambrada hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo. Y ganar o estrechar la relación con los mandos subalternos, nosotros estar móviles en las comunidades, que nos acepten y yo creo que lo mejor es comentarles a todos los indios el plan del general (...)”, dice una de las comunicaciones firmada por alias ‘Pablito’ y dirigida a alias ‘Lenin’, jefe militar del frente de guerra oriental del ELN.

En este mensaje, según los investigadores, se refería al parecer al general Iván Rafael Hernández Dala, quien hasta hace poco fue director general de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

Desde ese cargo, el alto oficial habría hecho acciones conjuntas con los guerrilleros, de acuerdo con lo que m registran los correos. Así habría ocurrido en una operación en la que los militares de ese país, al parecer, pidieron apoyo al ELN para atacar a las disidencias de las FARC como respuesta al derribamiento de uno de sus helicópteros.

"Llegaron dos generales de tres soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero, uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dala (...) El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros, al parecer lo que nos trata de insinuar es que van a atacar a las FARC porque tienen bastantes indicios de que están bastante involucrados frente a la desaparición del helicóptero”, señala el correo dirigido a ‘Lenin’ y escrito por Luis Felipe Ortega Bernal, el tercer comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Este último fue capturado en Venezuela por su presunta participación en la muerte de tres miembros de la Guardia Nacional y fue dejado en libertad sin ir a juicio.

Según las comunicaciones internas del ELN, Venezuela se habría convertido en el escenario de una "guerra entre guerrillas" en donde cada bando tendría el apoyo de diferentes unidades militares. El trasfondo del enfrentamiento es el tráfico de drogas.

"Ya localizó una pista donde cargan coca, hay gente dando información. No sé si podamos atacar eso porque todo eso lo hacen con el beneplácito de los militares y después tengamos problemas con esa gente (...) esa coca es del cartel de Sinaloa, pero coordinan con las FARC y con los militares. Espero respuesta por si esto se da para no irla a cagar", señala el correo de Salcedo a Lenin.

La respuesta a este correo es uno de los apartes más reveladores de las comunicaciones internas del ELN. Indicaría que, a cambio de ese apoyo militar para atacar a las disidencias de las FARC, los elenos buscarían que sus aliados en las fuerzas armadas venezolanas los recompensaran con la adquisición de misiles.

“Esa inteligencia es muy buena y con eso podemos ganar unos puntos para que nos ayuden a resolver unas cosas que necesitamos como lo de misiles, no podemos trabajar gratis, por eso dejemos y eso lo manejamos en directo, y toca que un mando se ponga al frente de esa operación, con el que el alto mando de las alambradas defina”, señala la comunicación escrita por ‘Lenin’ a ‘Salcedo’.

Según los correos, el frente décimo de las disidencias de las FARC, comandado por alias ‘Arturo’, habría contactado a funcionarios del Ministerio de Defensa venezolano y a delegados de la Embajada de Rusia en ese país para comprar lanzamisiles.

Los documentos dicen que militares rusos ubicarían el armamento en sitios estratégicos de Venezuela. Luego sería trasladado hacía la frontera con Colombia. Por este movimiento, los militares venezolanos les cobrarían a las disidencias 5 millones de dólares.

Las relaciones del ELN con el régimen no fueron únicamente en el campo militar. Según los correos de esa guerrilla, los elenos sostuvieron reuniones de alto nivel con Francisco Arias, quien fue gobernador del estado fronterizo de Zulia entre 2012 y 2019, y quien desde hace dos años es el Embajador de Venezuela en México.

“Nuestro saludo, respetuoso y revolucionario junto con nuestros sinceros deseos porque la gestión estadal y nacional fructifique en pro de la consolidación del proceso por el bien de la patria grande que soñaron los gigantes de nuestro continente Bolívar y Chávez”, señala una carta dirigida a Francisco Arias y que está firmada por varios integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que tiene incidencia en el estado de Zulia.

Y continúa: "Nosotros no tenemos inconveniente quien conduzca ese trabajo siempre y cuando responda a los criterios de la cosmovisión ancestral de las comunidades y del proceso revolucionario (...) a pesar de que nuestra orientación es ser profundamente respetuosos del proceso venezolano, sentimos la necesidad de hacerle estos planteamientos en primer lugar por lealtad a su gobierno que nos incluyó en el proyecto, a usted como persona y a los principios revolucionarios".

Según los correos, los elenos habrían sostenido varias reuniones con el hoy diplomático. Noticias caracol buscó al Embajador Arias, pero no obtuvo respuesta. También consultó a expertos que alertan sobre la situación del ELN y las disidencias de las Farc en Venezuela.

“Lo que sabemos es que más por el tema de corrupción, unidades de las Fuerzas Armadas venezolanas sí colaboran con varios grupos armados colombianos, con el ELN, con disidencias, pero a veces con grupos paramilitares o de crimen organizado (...) En el caso de ELN hemos visto denuncias que sí hacen algo de proselitismo político en algunas comunidades, reclutamiento de menores, con la aparente anuencia o tolerancia de las fuerzas armadas venezolanas y de la guardia nacional venezolana”, señaló Adam Isacson, director de Veeduría de Defensa en Washington para asuntos Latinoamericanos, Wola.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco , aseguró, por su parte, que “las fuerzas de seguridad del régimen dictatorial de Maduro actúan con frecuencia, con tolerancia e incluso complicidad con los grupos irregulares que operan en Colombia. En el estado de Apure, en la frontera con el departamento de Arauca, el ELN y las disidencias de las FARC actúan con total impunidad, imponen sus propias reglas y para garantizar el cumplimiento de estas normas asesinan o amenazan a la población civil".

Aunque en ningún correo se habla directamente de la injerencia del Nicolás Maduro en las andanzas de los grupos guerrilleros en su territorio, lo cierto es que personas cercanas a su gobierno y estructuras militares están seriamente comprometidas.