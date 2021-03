“Es cuestionable que la Fiscalía haya hecho equipo con la defensa de Uribe”: presidente de la Corte

Por primera vez desde que el fiscal Gabriel Jaimes pidiera la preclusión del caso del exmandatario Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló con Noticias Caracol sobre el proceso que más ha polarizado a Colombia en los últimos años.

¿Cómo puede uno explicarle al país que dos entes, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General, tomen dos decisiones tan distintas respecto al caso Uribe?

Magistrado Luis Antonio Hernández: La Corte dictó una decisión, es una decisión judicial, las decisiones judiciales gozan de las presunciones de acierto y legalidad; la Fiscalía no ha adoptado ninguna decisión, no la puede adoptar, simplemente le ha solicitado a un juez que precluya la investigación y será la decisión del juez la que defina el caso.

Con base en qué información debería tomar la decisión la jueza: ¿la que entregue la Fiscalía o deberá tener en cuenta todo lo actuado por la Corte Suprema en el mismo caso?

LAH: Con base en toda la información del expediente que envío la Corte Suprema a la Fiscalía y la que allegó la Fiscalía en la investigación que realizó en los últimos meses. La Fiscalía tiene la obligación de presentar el expediente todo.

El fiscal Gabriel Jaimes, encargado del caso Uribe, cuestiona que en el auto de la Corte ni siquiera quedan claros los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué pasa si esta jueza no tiene en cuenta la información de la Corte Suprema?

LAH: Dejemos que la juez se pronuncie, esas hipótesis de futuro no está bien examinarlas y responder frente a lo que pueda suceder en el futuro, me parece que no es mi papel

Lo único que encuentro cuestionable de la Fiscalía es que haya hecho como equipo con la defensa en la audiencia pública ante la juez 30 penal municipal, intentando persuadir a la juez de que lo actuado por la Corte era invalido.

¿Qué significa hicieron equipo?

LAH: Es decir, la Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente. Cuando me refiero a 'hizo equipo', es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la Constitucional Nacional.

¿Cómo evalúa las actuaciones que ha hecho la defensa del expresidente dentro y fuera de los estrados?

LAH: Dentro de los estrados no puedo hacer ninguna calificación porque no conozco en detalle ese proceso, en este caso me parece que los abogados se han referido en términos irrespetuosos a la Corte, han agredido personalmente a los magistrados me parece que con su conducta han agredido la dignidad de la justicia y de algunos de sus magistrados, con el riesgo personal que ello implica para ellos.

¿Cómo evalúa la conducta de la contraparte, la del senador Iván Cepeda , dentro y fuera de los estrados?

LAH: Yo desconozco, no he seguido las declaraciones que públicamente han hecho los distintos abogados, solo algunas de ellas y es a las que me he estado refiriendo que son descalificadoras.

Según la defensa, el expresidente Álvaro Uribe fue chuzado por la Corte Suprema, esta evidencia fue controversial desde el comienzo: ¿no fue un tiro en el pie para el alto tribunal haber incluido esta prueba en el expediente?

LAH: Eso fue un error, nosotros lo reconocimos, lo explicamos y dijimos en su momento que la legalidad de esas interceptaciones debería ser evaluada por el juez al que le correspondiera resolver el caso, que no éramos nosotros porque en ese momento cuando dimos esas declaraciones ya las nuevas salas al interior de la Corte habían sido implementadas

Además, la defensa del expresidente Uribe sostiene que no se les ha permitido contrainterrogar al testigo Juan Guillermo Monsalve , que es clave en el proceso. ¿Por qué?

LAH: Desconozco que algo así haya sucedido, así no actúa la Corte, la Corte garantiza todos los derechos de los procesados; me resisto a creer que la Corte haya transgredido derechos del procesado en el caso. Muchas cosas se han dicho públicamente, muchas cosas que no son ciertas, me parece que eso hace parte de la estrategia de la defensa, ese es un proceso con una enorme propaganda. En esa medida, públicamente se ha persuadido de muchas cosas que no tienen respaldo.

Hace una semana, la defensa reveló un concepto de tres eminentes juristas internacionales que concluyeron que la investigación que hizo la Corte no se puede demostrar que el expresidente haya cometido delito, ¿cuál es su opinión?

LAH: Estos conceptos no tienen ningún valor en un proceso penal, los jueces evaluarán la demanda de la Fiscalía y justificarán su decisión en los elementos de prueba que se aporten en el debate, en la audiencia de preclusión.

Algunos creen, entre ellos el uribismo, que las decisiones de la Corte Suprema hay sesgo ideológico.

Nosotros somos jueces, actuamos sin sesgos, actuamos con respeto de la Constitución y la ley y no representamos ningún partido político y, por lo tanto, todos esos reproches de sesgo ideológico son manifestaciones irrespetuosas con la Corte y sus magistrados.